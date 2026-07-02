Juanma Moreno vuelve a ser investido presidente de la Junta de Andalucía tras ceder a la prioridad nacional de Vox

El Partido Popular sucumbe a la prioridad nacional y Juan Manuel Moreno Bonilla vuelve a salir investido como presidente de la Junta de Andalucía. La cámara autonómica ha otorgado una mayoría de 68 votos a favor a un gobierno de coalición con Vox, que entra por primera vez en el Ejecutivo andaluz. Y lo hace por todo lo alto: Manuel Gavira será vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Además, contarán con un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento andaluz.

Las votaciones de esta segunda sesión de investidura no han dado lugar a sorpresas. Media hora antes de la cita en la cámara autonómica, Moreno y Gavira han suscrito en la sede del Parlamento el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía', que supone la entrada de la formación de Santiago Abascal en el nuevo Ejecutivo andaluz.

Acuerdo de gobierno del PP y Vox en Andalucía Acuerdo de gobierno del PP y Vox en Andalucía

Los dos escaños que no dieron la mayoría absoluta al PP de Moreno en las elecciones del pasado mes de mayo han valido su peso en oro para los de Abascal, que este último año ha sido capaz de trazar un mapa de conquistas autonómicas. El Gobierno de España es su próximo objetivo para 2027.

Acuerdo PP-Vox en Andalucía: "sentido común y prioridad nacional"

El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ha transmitido su satisfacción por el acuerdo de gobierno logrado con el PP-A para la investidura de Juanma Moreno, de quien ha agradecido su "disposición" para llegar a dicho pacto.

"Es un acuerdo que viene a reflejar el sentido común del Partido Popular y de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también el Partido Popular", ha subrayado este jueves en su intervención ante los medios tras la firma del acuerdo.

El portavoz de Vox ha insistido en que "no ha habido en Andalucía un gobierno con tantos apoyos" en referencia a los 68 escaños que suman ambas formaciones y que han posibilitado la investidura de Moreno.

"Nos hubiese gustado llegar antes a ese acuerdo, pero somos partidos diferentes, tenemos puntos diferentes en algunas cosas y hay que limar esas diferencias", ha subrayado.

Gavira ha asegurado que Moreno tiene en su partido "un socio leal" de cara a completar la legislatura. "Eso es la garantía que pone Vox en cualquier acuerdo que firma", ha concluido el portavoz del partido.

La toma de posesión se perfila para el próximo domingo

Una vez investido, Moreno saludó en primer lugar a su socio y próximo nuevo vicepresidente, Manuel Gavira, y también a los portavoces parlamentarios de la oposición, la socialista, María Jesús Montero, el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

El ya reelegido presidente de la Junta de Andalucía tomará posesión de su cargo probablemente el próximo domingo en un acto que se celebrará en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, y en los próximos días elegirá a los miembros del Consejo de Gobierno.

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en la que, en los últimos meses, se cierra un acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Extremadura, Castilla y León, Aragón y ahora el sur. En sus negociaciones con el Partido Popular, Vox siempre ha puesto sobre la mesa que quería en Andalucía lo mismo que en esas otras comunidades, esto es, entrada en el gobierno e incluir en el acuerdo sobre políticas la "prioridad nacional".

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Moreno es el tercer presidente de la Junta que no logró ser investido en una primera votación, algo que ya le ocurrió en una ocasión al socialista Manuel Chaves, que fue investido en tercera votación en julio de 1994, y a la socialista Susana Díaz, cuando fue investida presidenta en cuarta votación en junio de 2015.