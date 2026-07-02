Lagoom Living abre el proceso para adjudicar otras 202 VPO en Distrito Universidad en Málaga: plazos, tipos de vivienda y renta de alquiler

La promotora Lagoom Living ha anunciado este jueves la apertura del proceso de adjudicación de la parcela R12 en su proyecto 'Distrito Universidad', una nueva promoción de 202 viviendas en régimen general destinadas a alquiler asequible. Las rentas previstas para esta promoción oscilan entre los 446 y 512 euros mensuales, incluyendo vivienda, garaje y trastero (sin contemplar gastos repercutibles). "Este lanzamiento supone un nuevo impulso dentro de uno de los mayores desarrollos residenciales de estas características en Andalucía y refuerza la consolidación de Distrito Universidad como un referente nacional de colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda en Málaga", ha explicado la compañía.

Las bases de la convocatoria se publican este jueves en el BOP y el plazo de inscripción permanecerá abierto del 13 al 31 de julio.

La parcela R12 incorpora 202 viviendas distribuidas en seis bloques residenciales de planta baja más cinco alturas, con tipologías de 1 y 2 dormitorios. La promoción dispone de amplias zonas comunes y equipamientos orientados al bienestar y la convivencia, entre ellos piscina, juegos infantiles, gimnasio exterior y zonas de coworking, reforzando el modelo de vivienda asequible de calidad impulsado por Lagoom Living.

Lagoom Living continúa así desarrollando 'Distrito Universidad', un proyecto global que contempla 530 viviendas destinadas a alquiler asequible para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.

"La fuerte respuesta registrada desde sus primeras fases avala la dimensión y necesidad de este modelo. Solo las promociones R3 y R15, lanzadas en marzo y junio de este año, han superado conjuntamente las 14.000 solicitudes, evidenciando la alta demanda existente y la necesidad de seguir impulsando soluciones residenciales asequibles en colaboración público-privada", ha recordado.

Una imagen del proyecto de viviendas de Lagoom Luving en la parcela R15 de Distrito Universidad en Málaga. / L. O.

Proceso de adjudicación a través del IMV de Málaga

El proceso de adjudicación de las viviendas se realizará en coordinación con el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que se encargará de la gestión de inscripciones, elaboración de listados, periodos de alegaciones y sistema de selección mediante sorteo.

Podrán participar aquellas personas que hubieran concurrido en fases anteriores de Distrito Universidad, siempre que no hayan resultado adjudicatarias de una vivienda.

Modelo de colaboración público-privada

El proyecto 'Distrito Universidad' se enmarca en un modelo de colaboración público-privada desarrollado conjuntamente entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La promoción, con fondos Next Generation de la Unión Europea, está financiada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.