Con Málaga exige que La Caixa entregue sin coste al Ayuntamiento las viviendas de Soliva

El portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga y consejero del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Nico Sguiglia, ha votado en contra de la entrega de 3.4 millones de euros en la adquisición de las viviendas de Soliva Este, propiedad de InmoCaixa, al considerar que el equipo de gobierno pretende cerrar una operación millonaria sin haber cumplido previamente el acuerdo aprobado por el propio Ayuntamiento para determinar si la entidad incumplió las condiciones bajo las que recibió el suelo municipal sobre el que se levantó la promoción.

Sguiglia ha recordado que el pasado mes de marzo la Comisión de Derechos Sociales aprobó una moción cuyo texto definitivo incorporó una enmienda de Con Málaga. Ese acuerdo comprometía al Ayuntamiento, a través de sus servicios jurídicos, a realizar los informes y estudios exhaustivos necesarios para determinar si se habían producido incumplimientos de aspectos esenciales del pliego de adjudicación de la promoción de Soliva, especialmente en lo relativo al mantenimiento del destino de las viviendas en régimen de alquiler protegido.

Asimismo, el acuerdo establecía que, en caso de confirmarse dichos incumplimientos, los servicios jurídicos deberían iniciar con la máxima celeridad las acciones administrativas y judiciales necesarias para resolver el contrato, recuperar la titularidad y posesión de las viviendas, reincorporarlas al patrimonio público municipal sin obligación de compensar al promotor y, en su caso, exigir responsabilidades por los daños ocasionados al interés público.

"Es incomprensible que el equipo de gobierno impulse ahora una compra por 3,4 millones de euros cuando el propio Ayuntamiento tiene pendiente determinar si existen incumplimientos que podrían permitir recuperar estas viviendas sin compensación al promotor o, al menos, modificar sustancialmente las condiciones de la operación. Lo responsable era esperar a esos informes antes de comprometer dinero público", ha afirmado Sguiglia.

El portavoz de Con Málaga ha recordado que durante años los propios vecinos de Soliva han denunciado la falta de mantenimiento de los edificios y de las viviendas, el deterioro de los espacios comunes, el abandono de las plazas solares, modificaciones de las condiciones de los alquileres y de los contratos, la repercusión del IBI a los inquilinos y la existencia de viviendas vacías, circunstancias que, a su juicio, justifican que el Ayuntamiento agote todas las vías jurídicas antes de proceder a la compra. "Son hechos suficientemente graves como para que el Ayuntamiento esclarezca si se incumplieron las condiciones de la adjudicación antes de pagar 3,4 millones de euros con dinero público", ha señalado.

Sguiglia ha querido además recordar el espíritu con el que nació esta promoción de viviendas protegidas sobre suelo municipal. "Cuando se presentó esta promoción la Obra Social de La Caixa dejó claro que el objetivo no era obtener beneficios, sino facilitar el acceso a una vivienda digna y que cualquier rendimiento revirtiera en el interés social. Ese era el compromiso con el que el Ayuntamiento cedió suelo público. Sin embargo, con el paso de los años hemos visto cómo esa vocación social ha dado paso a una gestión por parte de InmoCaixa que se ha alejado de aquel compromiso inicial", ha manifestado.

Suelo municipal cedido

Para el portavoz de Con Málaga, resulta especialmente llamativo que el Ayuntamiento pretenda destinar 3,4 millones de euros a la compra de unas viviendas construidas sobre suelo municipal cedido gratuitamente para un fin social, sin haber aclarado antes si el adjudicatario cumplió las obligaciones asumidas en el convenio.

"Estamos hablando de una promoción desarrollada sobre patrimonio de todos los malagueños. Si existen indicios de incumplimientos, el Ayuntamiento tiene la obligación de defender el interés general y no precipitar una compra que podría perjudicar a las arcas públicas", ha afirmado, que además considera que tras 17 años La Caixa ha rentabilizado de sobras la inversión. “Calculamos que durante este tiempo ha ingresado en torno a 6 millones de euros, lo que no solo cubre lo invertido sino que además le genera beneficios, algo que contradice la finalidad y el espíritu de la promoción”.

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Sguiglia también ha cuestionado que el Ayuntamiento mantenga abiertas nuevas operaciones urbanísticas con La Caixa mientras permanece sin resolver la situación de Soliva. En este sentido, ha recordado la reciente cesión de terrenos municipales para el futuro CaixaForum y ha reclamado que el Consistorio actúe con la máxima exigencia en la defensa del patrimonio público. "Antes de abrir nuevos acuerdos sobre suelo público con una entidad, lo mínimo es aclarar si cumplió las obligaciones derivadas de operaciones anteriores. La confianza institucional también se construye exigiendo responsabilidades cuando corresponda", ha concluido.