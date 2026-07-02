Málaga logra bajar de la barrera de los 100.000 parados por primera vez en más de 18 años gracias al tirón del verano

Málaga ha entrado en el verano con su mercado laboral funcionando a toda máquina y ha logrado bajar, por primera vez desde finales de 2007 de la barrera psicológica de los 100.000 parados. La provincia ha firmado en el mes de junio una caída de 3.123 desempleados y se sitúa ahora en un total de 99.084 personas paradas, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este volumen representa la cifra más baja de desempleo en la provincia desde diciembre desde 2007, cuando se contabilizaban 94.872 desempleados. En enero de 2008 se superaron ya los 100.000 parados y la cifra siguió subiendo con la crisis económica y, pese a la bajada de los últimos años, no había logrado bajar hasta ahora de esa icónica cifra.

Por sectores, la caída del desempleo en junio ha estado muy centrada en el sector servicios, con 2.422 desempleados menos, seguido del colectivo de personas sin empleo anterior (-367); la industria (-135), la construcción (-143) y la agricultura (-56).

Con la caída de junio se encadena ya una racha de cinco meses consecutivos de bajada del desempleo. Desde el pasado mes de febrero, la provincia ha rebajado más de 10.000 desempleados. Y con respecto a hace un año (junio de 2025), el descenso es de 10.925 parados.

Un trabajador de hostelería en un establecimiento de Málaga. / Álex Zea

Junio deja casi 10.000 nuevos empleos en Málaga y un nuevo récord

La provincia también ha alcanzado en junio nuevas cifras récord de empleo aprovechando el arranque de la temporada alta en el sector turístico. El mes de junio ha registrado así una media de 781.211 cotizantes a la Seguridad Social, con una subida de 9.917 personas con respecto al mes anterior, según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El transcurso del verano podría seguir tirando al alza de este máximo histórico de trabajadores.

Málaga es la quinta provincia española y la primera en el ámbito de Andalucía que más crecimiento de cotizantes ha contabilizado en junio tras Baleares (24.372), Barcelona (14.414), Girona (10.628), Madrid (13.956) y Alicante (11.232).

Desde el mes de febrero, Málaga ha enlazado cinco subidas consecutivas de afiliados a ls Seguridad Social que le han permtido sumar más de 53.000 nuevos cotizantes.

La provincia presenta además, actualmente, un aumento interanual de 19.905 personas de alta en la Seguridad Social en la comparativa con el mismo mes del pasado año.

El paro en España baja de los 2,3 millones

España bajó de los 2,3 millones de parados tras un descenso en junio de 28.739 desempleados. Desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y financiera, las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no habían bajado de esa cifra.

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Los datos actualizados este jueves por los ministerios de Inclusión y Trabajo reflejan también un incremento notable de la afiliación a la Seguridad Social. El número de cotizantes se incrementó en junio en 128.533 personas, hasta alcanzar un total de 22,46 millones de trabajadores en activo: Este volumen representa un nuevo máximo histórico de afiliación y el mejor mes de junio en cuanto a creación de ocupación desde 2021.