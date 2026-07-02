Estreno musical
Málaga se viste de estreno para recibir al 'Fantasma de la Ópera'
El emblemático musical desembarca en Teatro Cervantes durante seis semanas con Daniel Diges, Ana San Martín y Rubén López como protagonistas de la obra del famoso Andrew Lloyd Webber
Málaga lo estaba esperando. 'El fantasma de la ópera' ya lo tiene todo a punto para su gran preestreno de esta noche. Aunque no será hasta este viernes que los malagueños por fin podrán disfrutar de uno de los musicales más aclamados de 2026. Daniel Diges, Ana San Martín y Rubén López llevan meses preparándose para defender el exitoso espectáculo de Andrew Lloyd Webber en el Teatro Cervantes. Esta producción de Letsgo Company lleva dos temporadas arrasando en Madrid y espera hacer lo propio en la Costa del Sol, que los acogerá entre este viernes 3 de julio y el domingo 9 de agosto. Serán una suma de 45 funciones.
Quizá haya quienes conozcan de oída la obra de Webber. Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910 Le fantôme de l'opéra, 'El fantasma de la ópera', de Andrew Lloyd Webber, cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan. Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance. La espectacular partitura incluye temas como ‘La música de la noche’, ‘Todo lo que te pido’, ‘Deseando que estuvieras aquí otra vez’, ‘Carnaval’ y la icónica obertura del título.
Ya están a la venta las entradas
Las entradas para ver 'El fantasma de la ópera' ya están a la venta por un precio que oscila entre los 22 y los 75 euros según zona. La obra, dirigida por Federico Bellone con dirección musical de Julio Awad, está considerada como uno de los más bellos y espectaculares musicales de la historia, ha sido disfrutado ya por 160 millones de personas en 195 ciudades en 21 idiomas. La versión en español, que recibió el Premio Talía 2024 por la labor del director musical, Julio Awad, recoge el testigo de una producción que ha cautivado al mundo entero desde su estreno en 1986 en el West End de Londres. Silvia Montesinos es la responsable de la adaptación del libreto. El vestuario, de Chiara Donato, recibió el Premio del Público Broadway World Spain en su última edición.
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