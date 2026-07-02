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Ouigo conecta Málaga y Barcelona este verano: fechas, frecuencias y horarios de los trenes

El servicio estará hasta el 6 de septiembre y permitirá viajar en tren a Zaragoza, Madrid y Córdoba, ya que contará con parada en todas estas ciudades

Ouigo conecta Málaga con Barcelona este verano.

Ouigo conecta Málaga con Barcelona este verano. / Europa Press

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

OUIGO, el operador de trenes de Alta Velocidad lowcost operará por primera vez durante la temporada de verano una frecuencia directa de viernes a lunes entre Barcelona y Málaga entre el 20 de julio y el 6 de septiembre (a excepción de 24, 26 y 31 de julio y 2 de agosto).

Esta nueva conexión, cuya primera circulación saldrá de Barcelona a las 7:35h, conectará la ciudad condal con Málaga en siete horas. En sentido contrario, los trenes partirán de Málaga a las 16:50h. Con este nuevo servicio, OUIGO responde al incremento de la demanda hacia la Costa del Sol en verano, consolidando su apuesta por una movilidad accesible, eficiente y adaptada a las necesidades de los viajeros. La compañía continúa avanzando en su objetivo de democratizar la alta velocidad en España, ofreciendo más opciones de viaje a precios competitivos y conectando cada vez más destinos.

Los billetes para viajar hasta el 6 de septiembre están ya disponibles, tanto en la web como en la app de OUIGO.Este nuevo servicio muestra el compromiso de la compañía con Andalucía tras la reapertura completa de la infraestructura.

Horarios y frecuencias

El servicio permitirá viajar sin bajarse del tren entre Barcelona y Málaga, con parada en Zaragoza, Madrid y Córdoba. La primera circulación saldrá de Barcelona-Sants a las 07:35h, con parada en Zaragoza a las 09:07h, llegada a Madrid a las 11:05h, y continuación hacia Málaga, con parada en Córdoba a las 13:25h y llegada final a las 14:31h.

En sentido contrario, los trenes partirán de Málaga a las 16:50h, con parada en Córdoba a las 17:44h, llegada a Madrid a las 19:42h, parada en Zaragoza a las 21:47h y llegada a Barcelona a las 23:56h.

Asientos XL y compensaciones por retraso

OUIGO cuenta con trenes de alta capacidad y una oferta que incluye distintas opciones para los viajeros. Entre ellas figuran los asientos XL, que según la compañía son un 30% más grandes que los asientos esenciales.

La operadora también destaca su política de compensaciones por retraso. Según la información facilitada por la empresa, Ouigo compensa a sus clientes a partir de los 30 minutos de retraso, un umbral inferior al previsto en los requisitos legales, que establecen compensaciones obligatorias a partir de los 60 o 90 minutos, según el caso.

En caso de retraso en la llegada del tren a la estación final o a estaciones intermedias, la compañía comunica a los usuarios, durante el mismo día y por correo electrónico, la posibilidad de solicitar la compensación correspondiente. En esa notificación se incluyen las instrucciones para tramitarla.

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Los viajeros también pueden añadir servicios complementarios, como el paquete Ouigo Full, que incorpora mayor flexibilidad y prestaciones adicionales durante el trayecto. Los billetes están disponibles a través de la página web de OUIGO y de su aplicación móvil.

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