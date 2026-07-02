Paella solidaria, conciertos y la tradicional 'sardinada' en Málaga: así celebra este pequeño pueblo costero su mítica feria este fin de semana

La localidad malagueña de Caleta de Vélez, perteneciente al municipio de Vélez-Málaga, se prepara para celebrar desde este jueves y hasta el domingo su mítica feria, que llenará su puerto de conciertos, paella solidaria, atracciones y la tradicional 'sardinada'.

Así, este pueblo con apenas 4.000 habitantes contará con una amplia programación de actividades gratuitas que buscan llenar de vida este rincón malagueño durante una de sus festividades más relevantes y emblemáticas.

Atracciones, sesiones de DJ y actividades gratuitas en Caleta de Vélez

Para ello, vecinos y visitantes podrán disfrutar durante estos cuatro días de atracciones infantiles, actuaciones musicales, sesiones de DJ, paella solidaria, fiestas nocturnas, exhibiciones de baile y una 'sardinada' realizada por espeteros locales.

Esta extensa programación cultural y de ocio arrancará este jueves con el tradicional Día del Niño, en el que los menores podrán disfrutar de las atracciones instaladas en la feria a precios más económicos.

Pasacalles, cena de mayores y elección de la Reina y el Míster

El ambiente festivo continuará el viernes a las 20.45 horas con un pasacalles acompañado por la Banda Municipal de Música, que dará paso, a las 21.00 horas, al corte de cinta y a la cena de mayores, amenizada por el Coro Luz del Alba, el grupo de castañuelas Vamos a Seguir y el Coro de la Buena Amistad.

A las 22.00 horas se celebrará la elección de la Reina y el Míster de la Feria en las categorías de mayores, infantil y adulto, mientras que a las 23.00 horas se llevará a cabo la actuación de Las Carlotas.

Ya de madrugada, a las 00.30 horas, actuará DJ Palomares y, a las 1.30 horas, será el turno de Sau DJ.

Sardinada solidaria y actuaciones durante el sábado en Málaga

El sábado, la feria estará disponible desde el mediodía con la tradicional sardinada a las 14.00 horas, que será elaborada por expertos espeteros locales y cuya recaudación irá destinada a la instalación del toldo de la Escuela Infantil Virgen del Mar de Caleta de Vélez.

La jornada irá acompañada por la actuación de Estefanía Step Dance, mientras que a las 14.45 horas actuará The New Crew y, a las 15.30 horas, será el turno de C.D. Fit-Axarquía.

Tributo a Estopa, DJ y Fiesta Glow en la feria de Caleta de Vélez

La tarde estará protagonizada por la música de DJ Palomares a las 16.00 horas y por un tributo a Estopa a las 16.30 horas. A las 18.00 horas, regresará de nuevo DJ Palomares.

La programación nocturna del sábado comenzará a las 23.00 horas con DJ Chema JR. A medianoche, a las 00.00 horas, se entregarán los premios del Torneo de Feria, tras lo que se producirá, a las 00.30 horas, la actuación de Samuel G T y, a las 1.30 horas, la de Samueliyo Baby.

La jornada finalizará a las 02.30 horas con la Fiesta Glow con Juni.

Paella popular y música en la última jornada de feria

El domingo, la feria vivirá su última jornada con una paella popular a las 14.00 horas realizada por la Asociación Sin Edades para recaudar fondos para el toldo de la escuela.

Durante la degustación, se podrá disfrutar de la música de los Coros de Danzas de Torre del Mar, además de la actuación del Coro Rociero La Tinaja de Benajarafe a las 14.45 horas.

Baile y cierre de la Feria de Caleta de Vélez

La música continuará por la tarde con DJ Palomares a las 15.30 horas, DJ Dani Márquez a las 17.00 horas y DJ Palomares a las 18.00 horas.

Por la noche, el cierre de la feria contará con el Grupo de Baile Elsa Guerra a las 20.45 horas, y el Grupo de Baile Antonio Guerra a las 22.00 horas, completando así cuatro días de actividades festivas en Caleta de Vélez.