El paraíso del coleccionismo y los juguetes está en este mercadillo malagueño que se celebra este sábado: un espacio gratuito con piezas de Playmobil únicas

Desde que nacieran en 1974 en Alemania, los clicks de Playmobil han pasado a ocupar un lugar privilegiado en la memoria de la mayoría de los ciudadanos del mundo que vieron en este pequeño juguete, caracterizado por su escasa movilidad y su sencillez, un mundo repleto de aventuras, historias e imaginación. Y para los nostálgicos de este emblemático muñeco, Málaga contará este sábado con un plan gratuito imprescindible: el Mercadillo de Clicks de Playmobil.

Este rastro se celebra el primer sábado de cada mes en el centro comercial Málaga Factory, donde los usuarios de todas las edades pueden encontrar miles de piezas únicas de este emblemático juguete, con ejemplares y accesorios diferentes y exclusivos difíciles de encontrar en cualquier otro establecimiento.

Piezas únicas, coleccionismo y un plan familiar gratuito en Málaga

"La pasión por estos pequeños juguetes se transmite de padres a hijos, por lo que es el plan perfecto para pasar un rato divertido en familia con niños", señalan desde el centro comercial sobre este mercadillo que celebrará su próxima edición este sábado.

De ese modo, padres e hijos podrán adquirir y disfrutar de miles de piezas singulares y de coleccionismo, con una amplia variedad de ambientaciones, trajes, escenas y decorados a través de estos muñecos que han acompañado a niños de todas las edades desde que el diseñador Hans Beck los creó.

La historia de los clics de Playmobil y su valor para los coleccionistas

Unas figuras que se realizaron de la forma más sencilla posible porque, cuando se idearon, existía una crisis del petróleo que obligaba a usar menos plástico para cualquier creación.

Pero esta simplicidad no ha sido un tropiezo para convertir este muñeco en uno de los mayores emblemas de la infancia de distintas generaciones, que han hecho de estas figuras uno de sus tesoros más preciados.

Horario y ubicación del mercadillo de Playmobil en Málaga Factory

Para ellos, existe este mercadillo que se puede visitar de forma totalmente gratuita, sin tener que pagar entrada, en la galería del centro comercial Málaga Factory este sábado de 10.00 a 20.00 horas.

"Sin duda, se trata de una de las exposiciones más originales y divertidas de Málaga que encanta tanto a grandes como a pequeños y amantes del universo Playmobil, donde poder encontrar una gran variedad de piezas únicas", recalcan desde el centro comercial sobre esta iniciativa que espera reunir a cientos de coleccionistas y nostálgicos en el entorno malagueño.