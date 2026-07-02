Las dos playas de Málaga señaladas con bandera negra por contaminación y mala gestión ambiental

Ecologistas en Acción ha publicado un año más su informe anual de Banderas Negras, un documento en el que analiza el estado del litoral español tras la inspección de los más de 8.000 kilómetros de costa. En la edición de 2026, la organización vuelve a señalar a la provincia de Málaga con dos banderas negras, una por contaminación y otra por mala gestión ambiental.

Una de las banderas negras concedidas a Málaga corresponde a la playa de Maro, en Nerja, por contaminación. En concreto, Ecologistas en Acción denuncia el vertido de aguas residuales en este enclave del litoral oriental malagueño.

La organización señala que, pese a tratarse de una playa conocida por sus aguas cristalinas, existen vertidos procedentes del Camping Nerja Villa del Mar y del Chiringuito Playa de Maro, cuyas aguas residuales acabarían llegando a la playa, con los consiguientes riesgos para la salud y para el medio ambiente.

Según recoge el informe, el municipio de Nerja dispone ya de una red de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas. Sin embargo, Ecologistas en Acción advierte de que todavía hay puntos donde las aguas residuales se vierten directamente al mar sin el tratamiento de depuración previo adecuado.

Aguas residuales de Maro. / La Opinión

La otra bandera negra

La segunda bandera negra de la provincia se sitúa en Marbella, en la zona de la Residencia de Tiempo Libre. En este caso, Ecologistas en Acción la concede por mala gestión ambiental, en relación con la licitación de la parcela dunar vinculada a este espacio.

La organización enmarca este caso dentro de los problemas de urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre. Según recuerda, la antigua Residencia de Tiempo Libre, oficialmente conocida como Ciudad Residencial de Marbella, fue construida en los años 60 sobre una parcela de unos 200.000 metros cuadrados, en una zona litoral donde existía un importante campo dunar.

Plano de la zona de la Residencia de Tiempo Libre. / La Opinión

Ecologistas en Acción sostiene que, tras la clausura de la residencia, se abría la posibilidad de restaurar parte de ese cordón dunar perdido. Sin embargo, critica que la Junta de Andalucía, actual titular del complejo, haya promovido junto con el Ayuntamiento de Marbella una licitación pública para una nueva explotación hotelera, lo que a su juicio supone perder una oportunidad para recuperar parte de este espacio natural.

En el conjunto de España, el informe recoge 48 banderas negras vinculadas a problemas de contaminación, deficiencias en los sistemas de saneamiento, presión urbanística, invasión del dominio público marítimo-terrestre o gestión ambiental deficiente.