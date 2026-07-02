Investidura
El PSOE exige un debate previo a la segunda votación de investidura de Moreno: "Queremos tener la oportunidad de hablar de frente lo que han pactado con Vox"
Los socialistas lo volverán a pedir este jueves a la Mesa del Parlamento y Moreno solo necesitará más síes que noes para ser presidente de la Junta de Andalucía
"Fraude". Así califica el Partido Socialista andaluz la investidura fallida de Juanma Moreno del pasado martes. Los de María Jesús Montero han vuelto a criticar esta mañana que el Partido Popular presentara un gobierno en solitario mientras termina de diseñar unos pactos con Vox que todavía son desconocidos para la cámara autonómica y para los andaluces. El PSOE volverá a exigir este jueves un debate previo a la segunda votación de investidura del presidente en funciones para abordar el contenido de esos acuerdos. "Es higiene democrática", se justifican.
Moreno y Montero protagonizaron ayer el tono más bronco de la jornada de investidura, unos enfrentamientos que el PSOE ha afeado por centrar su discurso en la figura de la exministra del Gobierno y ahora líder de la izquierda en Andalucía y no en desvelar detalles de un pacto que, insisten, "es puro teatro y ya está cerrado". Según la portavoz socialista en Parlamento, María Márquez, "Moreno perdió los papeles".
"Incómodo" por la foto
Preguntada por los periodistas a cerca de si sería posible protagonizar un segundo debate de investidura previo a la nueva votación, en la que, por cierto, Moreno solo necesitaría mayoría simple para ser presidente de la Junta, la portavoz del grupo parlamentario socialista ha respondido que no tendría por qué haber problema si todos los grupos se pusieran de acuerdo. "Siempre que se convoca un pleno es posible darle la palabra a los grupos", ha defendido Márquez.
El Partido Socialista considera que Juanma Moreno está "incómodo" por su imagen y por una foto que, en caso de pactar con Vox de cara a los próximos cuatro años de legislatura, tendrá que compartir con el líder de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira. "Le estropea la foto y él está obsesionado con su imagen de moderado. Se le cae la careta y tiene la cara de Abascal", ha criticado la portavoz.
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
- Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
- Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
- Los trabajadores del Civil y el Materno, indignados con los precios del nuevo parking: 'Esto no es un parque temático, es un hospital
- La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control
- El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola