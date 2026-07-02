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El PSOE exige un debate previo a la segunda votación de investidura de Moreno: "Queremos tener la oportunidad de hablar de frente lo que han pactado con Vox"

Los socialistas lo volverán a pedir este jueves a la Mesa del Parlamento y Moreno solo necesitará más síes que noes para ser presidente de la Junta de Andalucía

El PSOE volverá a pedir a la Mesa del Parlamento un debate previo a la segunda votación de investidura este jueves

El PSOE volverá a pedir a la Mesa del Parlamento un debate previo a la segunda votación de investidura este jueves / María José López / Europa Press

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Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

"Fraude". Así califica el Partido Socialista andaluz la investidura fallida de Juanma Moreno del pasado martes. Los de María Jesús Montero han vuelto a criticar esta mañana que el Partido Popular presentara un gobierno en solitario mientras termina de diseñar unos pactos con Vox que todavía son desconocidos para la cámara autonómica y para los andaluces. El PSOE volverá a exigir este jueves un debate previo a la segunda votación de investidura del presidente en funciones para abordar el contenido de esos acuerdos. "Es higiene democrática", se justifican.

Moreno y Montero protagonizaron ayer el tono más bronco de la jornada de investidura, unos enfrentamientos que el PSOE ha afeado por centrar su discurso en la figura de la exministra del Gobierno y ahora líder de la izquierda en Andalucía y no en desvelar detalles de un pacto que, insisten, "es puro teatro y ya está cerrado". Según la portavoz socialista en Parlamento, María Márquez, "Moreno perdió los papeles".

"Incómodo" por la foto

Preguntada por los periodistas a cerca de si sería posible protagonizar un segundo debate de investidura previo a la nueva votación, en la que, por cierto, Moreno solo necesitaría mayoría simple para ser presidente de la Junta, la portavoz del grupo parlamentario socialista ha respondido que no tendría por qué haber problema si todos los grupos se pusieran de acuerdo. "Siempre que se convoca un pleno es posible darle la palabra a los grupos", ha defendido Márquez.

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El Partido Socialista considera que Juanma Moreno está "incómodo" por su imagen y por una foto que, en caso de pactar con Vox de cara a los próximos cuatro años de legislatura, tendrá que compartir con el líder de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira. "Le estropea la foto y él está obsesionado con su imagen de moderado. Se le cae la careta y tiene la cara de Abascal", ha criticado la portavoz.

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