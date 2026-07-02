El PSOE de Málaga denuncia los retrasos en las obras del paseo marítimo de Pedregalejo: "Tendrían que haber terminado antes del verano"

Las obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo siguen generando quejas entre comerciantes y vecinos de la zona. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido al equipo de gobierno un cambio en la gestión de los trabajos, al considerar que la actuación está provocando un perjuicio económico y social en este enclave del distrito Este.

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha denunciado las dificultades que, según su grupo, atraviesan negocios vinculados al paseo marítimo por el desarrollo de las obras. Entre los establecimientos afectados, el PSOE menciona cierres de locales y chiringuitos conocidos de la zona, como Mafalda, así como la pérdida de actividad económica y de empleos.

Quejas por la planificación de los trabajos

Ruiz Araujo sostiene que la reforma se inició "sin una verdadera comunicación ni consenso entre comerciantes y vecinos". El portavoz ha señalado que varios negocios se han encontrado con zanjas junto a sus establecimientos y ha advertido de las consecuencias que esta situación está teniendo para familias y empresas que dependen de la actividad del paseo marítimo.

El PSOE también critica los retrasos acumulados en la actuación. Según Ruiz Araujo, las obras «tendrían que haber terminado antes del verano» y el grupo asegura que no tiene constancia de una fecha clara de finalización.

Obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo / Álex Zea

Críticas por la continuidad de las obras en verano

Otro de los puntos cuestionados por los socialistas es la continuidad de los trabajos durante la temporada estival, una época clave para la hostelería y el turismo en Pedregalejo. Ruiz Araujo ha reprochado al Ayuntamiento que, según su versión, no haya cumplido el compromiso de paralizar la intervención durante el verano.

El portavoz ha advertido además de problemas relacionados con la seguridad y la organización de la obra, que, según ha señalado, se estaría desarrollando "sin orden ni concierto y sin muchas medidas de seguridad".

Apagones y afección a los negocios

El PSOE ha vinculado también la planificación de los trabajos con cortes de suministro eléctrico registrados en la zona. Ruiz Araujo ha recordado los apagones sufridos durante la Noche de San Juan, cuando, según ha indicado, los usuarios quedaron a oscuras en distintos puntos del entorno.

Obras actuales en la terraza del Mafalda en Pedregalejo. / La Opinión

Para el grupo socialista, la reforma del paseo marítimo era una actuación necesaria, pero considera que su ejecución está generando problemas añadidos a vecinos y comerciantes: "Hay negocios históricos en este entorno que han sido abocados al cierre, y eso es una pérdida incalculable", ha señalado Ruiz Araujo.

Ante esta situación, el PSOE ha anunciado que presentará iniciativas en las comisiones municipales para reclamar medidas de protección y apoyo a los afectados por las obras.