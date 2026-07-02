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Los tatuajes ayudan a identificar a Cristina, la mujer cuyo cuerpo fue hallado en un pozo de Rincón de la Victoria tras confesar su pareja el crimen

Los investigadores están pendientes de la autopsia que los forenses tienen previsto realizar este jueves. Ambos tenían reseñas en el sistema Viogén de relaciones anteriores

Zona en la que fue localizado el cuerpo dentro de un pozo.

Zona en la que fue localizado el cuerpo dentro de un pozo. / Álex Zea

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Jose Torres

Cristina, la joven malagueña de 35 años cuyo cuerpo fue hallado este pasado miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria, motivo por el que ha sido detenido su pareja y dos personas más, ha sido identificada gracias en parte a los tatuajes. Como adelantara ayer La Opinión, el primero habría confesado la autoría del crimen.

Fuentes cercanas al caso indican que el tiempo transcurrido desde su muerte y el estado de los restos no ha impedido que los investigadores hayan reconocido los tatuajes que la víctima, que entre otros diseños tenía unas mariposas en la pierna izquierda. Las fuentes han añadido que a lo largo de este jueves está previsto que los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) realicen la autopsia para determinar las causas y la data de la muerte. Hasta el momento del hallazgo del cuerpo, los investigadores estimaban que el cuerpo podía llevar dos meses en un pozo cercano a Arroyo Cuevas, un paraje de Rincón de la Victoria al sur de la A-7 al que se accede por la salida 968, a la altura de la gasolinera de Añoreta.

Este periódico ya informó ayer de que la investigación comenzó a principios de abril, cuando la Policía Nacional recepcionó en Málaga capital la denuncia por la desaparición de Cristina, a la que su entorno echaba de menos desde el 31 de marzo. Esta es la fecha de la desaparición que marca la ficha que el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) difundió entonces con la imagen de la joven con la esperanza de que la colaboración ciudadana permitiera dar con ella. Desde entonces, la Policía Nacional fue centrando el foco en el hombre que el entorno de la chica señalaba como su pareja hasta lograr que confesara el crimen. Las fuentes explicaron que los otros dos arrestados, otro varón y una mujer, podrían haberle ayudado a deshacerse del cadáver. A la investigación se sumó la Guardia Civil, cuyos agentes localizaron el cuerpo en el pozo.

Sistema Viogén

A lo largo de las pesquisas, los agentes han comprobado que tanto el presunto autor del crimen como la víctima tenían reseñas en el sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogén) por relaciones anteriores. Él como presunto agresor y ella como víctima. De las tres reseñas de Cristina, una seguía activa.

Noticias relacionadas y más

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la tercera mujer asesinada por su pareja o expareja en la provincia en lo que va de año tras los casos de Vicky en La Palmilla, en Málaga capital, el pasado mes de junio y el de Victoria en Alhaurín el Grande en enero.

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