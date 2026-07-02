Podemos tiende la mano a Adelante Andalucía para concurrir en coalición a las municipales y derrocar a De la Torre

"Podemos va a estar en las elecciones municipales, pero la forma y el cómo están por ver". La formación morada todavía aterriza de unos resultados poco favorables en las autonómicas, donde se han quedado sin representación parlamentaria pese a acceder 'in extremis' a la confluencia de izquierdas Por Andalucía. Esta situación ha desencadenado la dimisión de la secretaria general del partido y ha propiciado la creación de una gestora que estará al frente del grupo hasta pasadas las municipales. Por lo pronto, Nicolás Sguiglia tiene un plan para derrocar a De la Torre: tender la mano a Adelante Andalucía, que ya ha confirmado que el Ayuntamiento de Málaga es su próximo gran objetivo.

"Nosotros somos partidarios de una gran alianza democrática donde se puedan incluir los partidos de izquierda y sería conveniente que pudiera haber un acuerdo tanto con Izquierda Unida como con Adelante Andalucía", ha afirmado a este periódico el secretario de Política Municipal de Podemos y concejal de la coalición Con Málaga en el Ayuntamiento, Nico Sguiglia. El ahora también líder de la gestora autonómica de su formación no teme el auge del andalucismo de José Ignacio García, sino que celebra la "importante" movilización del electorado de la izquierda de cara a unas municipales donde quizá puedan unir fuerzas para conseguir mayor representación en las instituciones.

La unidad como motor de un cambio de rumbo

A Sguiglia no le preocupa el sorpasso de Adelante Andalucía en el tablero político de la izquierda, sino que lo invita a "articular juntos una alternativa lo más fuerte posible al Partido Popular y al Partido Socialista" en la ciudad de Málaga. Es más, considera que la irrupción de Adelante confirma en buena medida parte de las hipótesis con las que nació Podemos: "La necesidad de una izquierda valiente que no esté siempre en una posición subalterna con respecto al Partido Socialista y que tenga la capacidad de dar un golpe democrático en la mesa", añade.

El concejal insiste en que la suma de todas las organizaciones a la izquierda del PSOE que se presentaron a las elecciones andaluzas en la ciudad de Málaga superan el 17% de los votos. "Y eso es mucho", reivindica. Sguiglia entiende que hay un porcentaje "muy grande" de vecinos y vecinas que quieren votar izquierda "y no quieren votar ni al Partido Popular ni al Partido Socialista". Y ese es el nicho al que buscan interpelar. Para conseguir volver a movilizar a los suyos plantea volver a tenderle la mano a IU, Adelante "y a todas las organizaciones sociales que quieran un cambio en Málaga".