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Transavia activa una promoción para volar de Málaga a París desde 22 euros por trayecto con motivo del ‘Bastille Day’ del 14 de julio

La compañía conecta Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga con París-Orly y lanza una promoción con tarifas especiales para viajar entre el 10 y el 19 de julio

Vistas de la Torre Eiffel y de los edificios de París (Francia), destino de una campaña especial de Transavia desde ciudades como Málaga.

Vistas de la Torre Eiffel y de los edificios de París (Francia), destino de una campaña especial de Transavia desde ciudades como Málaga. / L. O.

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La aerolínea de bajo coste Transavia, perteneciente al grupo Air France-KLM, ha anunciado este jueves la activación de una campaña especial con motivo del Día de la Fiesta Nacional de Francia (el 14 de julio, conocido también como Día de la Bastilla) que permtirá volar a París desde varias ciudades españolas, entre ellas Málaga, por precios desde 22 euros por trayecto.

"Transavia quiere acercar a los viajeros españoles la oportunidad de descubrir París en uno de los momentos más especiales del año. La compañía conectará Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga con la capital francesa, facilitando el acceso a una ciudad que durante esos días se llena de actividades culturales, desfiles, conciertos y fuegos artificiales", ha explicado la compañía.

Durante este periodo, la compañía operará vuelos directos al aeropuerto de París-Orly con tarifas especiales desde 22 euros por trayecto para viajar entre el 10 y el 19 de julio. La promoción estará disponible para realizar las reservas entre el 6 y el 19 de julio.

"La fiesta Nacional de Francia es una oportunidad para descubrir París en un momento especialmente singular, cuando la ciudad combina tradición, cultura y un ambiente único en sus calles. Desde Transavia Francia queremos seguir facilitando la conexión entre España y la capital francesa para que más viajeros puedan disfrutar de esta experiencia", ha afirmado el director comercial adjunto a la Dirección General de Transavia Francia, Julien Mallard.

Un avión de la aerolínea de bajo coste Transavia, que ha activado una campaña especial para volar a París este mes de julio de 2026..

Un avión de la aerolínea de bajo coste Transavia, que ha activado una campaña especial para volar a París este mes de julio de 2026.. / L. O.

Desfile, conciertos y fuegos artificiales en París

Transavia recuerda que ese día se celebra el tradicional desfile militar de los Campos Elíseos, los populares Bals des Pompiers, los conciertos al aire libre y el espectáculo pirotécnico junto a la Torre Eiffel, que forman parte de una programación que cada año reúne a miles de parisinos y visitantes de todo el mundo.

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La aerolínea añade que más allá de esos actos conmemorativos, la celebración ofrece una oportunidad para "descubrir Paris desde una perspectiva diferente", ya que durante esos días las plazas, jardines y espacios públicos acogen propuestas culturales y musicales que se extiende por distintos barrios de la ciudad.

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