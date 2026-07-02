La Universidad de Málaga y Google lanzan una convocatoria exprés de cinco premios de 6.000 euros para que estudiantes desarrollen ciberseguridad e IA

La Universidad de Málaga (UMA) y la compañía VirusTotal, fundada por Bernardo Quintero y propiedad de Google, han convocado un total de cinco premios dotados con 6.000 euros cada uno destinados a reconocer e impulsar los cinco mejores proyectos innovadores presentados por estudiantes de la UMA que combinen ciberseguridad e inteligencia artificial. Los proyectos seleccionados deberán desarrollarse durante estos meses de julio y agosto de 2026 en el centro de ciberseguridad de Google en Málaga (GSEC), situado en el paseo de la Farola.

La convocatoria, publicada este martes, surge de una iniciativa de Bernardo Quintero, que hace unas semanas ya comentó por redes sociales su interés por ofrecer a los jóvenes la posibilidad de experimentar en estos campos en lo que él denomina "el sótano de Google Málaga". El éxito de su comentario y las respuestas recibidas en ese momento han provocado que esa idea se materialice en esta convocatoria de la UMA.

Según ha explicado la UMA en la resolución, que se realiza en virtud del acuerdo de colaboración que mantiene con Virus Total y Google desde 2023 en su Cátedra de Ciberseguridad, los proyectos que concurran a estos Premios de la Cátedra de Ciberseguridad a la Innovación en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial "tendrán el objetivo de alcanzar, cada uno de ellos, al menos, un primer producto mínimo viable, prototipo funcional o prueba de concepto técnicamente demostrable al finalizar dicho periodo".

Plaza de solicitud para los Premios de la Cátedra de Ciberseguridad de la UMA

Las personas interesadas pueden presentar la solicitud en cualquiera de las sedes del Registro General de la Universidad de Málaga antes de las 14.00 horas próximo lunes 6 de julio, dirigida al vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, "sin perjuicio de los demás medios de presentación admitidos por la normativa aplicable".

Para el estudio de las solicitudes presentadas y la adjudicación del premio se ha creado una comisión de selección compuesta por los siguientes miembros: como presidente, Francisco Javier López, director de la Cátedra de Ciberseguridad; como vocal Bernardo Quintero, director de la entidad financiadora de la Cátedra; y como secretaria Noelia Campos, PTGAS de la UMA.

"En línea con las actividades de investigación e innovación impulsadas desde la Cátedra de Ciberseguridad y con la experiencia desarrollada en el entorno de Google Málaga, esta convocatoria pretende fomentar el espíritu innovador del estudiantado, facilitando que pueda desarrollar proyectos propios en un entorno tecnológico real, con acceso a espacio de trabajo en GSEC Málaga, recursos de computación e inteligencia artificial y mentoría por parte de profesionales de Google durante los meses de julio y agosto", ha informado la Universidad.

Los premios tendrán carácter personal e intransferible y su dotación económica tendrá la consideración que legalmente corresponda y, en su caso, estará sujeta a las retenciones fiscales que resulten de aplicación conforme a la legislación vigente.

La UMA detalla que estos premios, en ningún caso, podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación por otras prestaciones o beneficios. La concesión de los premios no generará tampoco relación laboral, mercantil ni funcionarial con la Universidad de Málaga, VirusTotal SLU, Google o cualquier otra entidad colaboradora.

Acceso al GSEC de Málaga en julio y agosto

Bernardo Quintero, que fue nombrado doctor honoris causa de la UMA en 2025, ha comentado en sus redes sociales que los participantes tendrán acceso al GSEC de Málaga durante julio y agosto para desarrollar su proyecto de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, incluyendo sur ecursos de computación, Google Cloud, Gemini y mentoría. Los requisitos, según ha señalado, son "ser estudiante de la Universidad de Málaga y presentar una propuesta viable para construir un MVP este verano".

"El plazo termina el lunes a las 14.00. Vamos muy justos de tiempo, así que leed bien la documentación antes de presentar la solicitud. ¡Se agradece difusión! Si queremos que Málaga y España lideren en IA, tenemos que dejar de hablar de innovación y empezar a construirla", ha apuntado Quintero, que ha mostrado su agradecimiento a la Universidad de Málaga, a la Cátedra de Ciberseguridad, a Google y a la propia VirusTotal por hacer posible esta convocatoria.

El malagueño Bernardo Quintero, en la sede del Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga (GSEC). / Francis Silva

La UMA apuesta por la formación especializada en ciberseguridad

La UMA expone que la ciberseguridad y la inteligencia artificial constituyen dos ámbitos estratégicos para el desarrollo económico, tecnológico y social. La convergencia entre ambas disciplinas está generando nuevas oportunidades para detectar amenazas, automatizar el análisis de riesgos, proteger sistemas y crear productos y servicios innovadores con potencial de impacto global.

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"Esta Cátedra tiene por finalidad crear e impulsar actividades en materia de investigación, docencia, innovación y divulgación del conocimiento. Entre sus actividades principales se recoge, en la cláusula cuarta del citado convenio, la de fomentar la formación especializada en ciberseguridad a través de la concesión de ayudas al estudio", ha recordado la UMA.