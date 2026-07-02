Los vecinos del Centro niegan que el ruido haya bajado y acusan al Ayuntamiento de "blanquear" el problema

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha denunciado en un comunicado el que Área de Medio Ambiente "pretenda blanquear el problema del ruido en el Centro Histórico de Málaga".

En concreto, ha mostrado su "preocupación, malestar y rechazo" ante el reciente comunicado oficial sobre el ruido las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), tras una mesa de seguimiento celebrada el pasado 29 de junio, según el cual el ruido en el Centro Histórico habría mejorado de manera sustancial, experimentado una reducción “de los niveles sonoros en hasta un 92.5%”.

Los vecinos "rechazan frontalmente" esta información, al entender que se trata de un "mensaje equívoco", porque traslada la idea "de que el ruido que sufren los vecinos del Centro ha desaparecido prácticamente de sus vidas gracias a la actuación municipal".

Terrazas en el Centro de Málaga en una foto de archivo. / GREGORIO MARRERO

Una conclusión "totalmente inverosímil"

En concreto, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga califica la conclusión de "totalmente inverosímil para quienes sufren cada día y cada noche la realidad del Centro" y, por otra parte, entiende que "se fundamenta en unos datos que se desconocen públicamente y que esta Asociación lleva tiempo solicitando sin que se nos hayan facilitado hasta el día de hoy".

Los vecinos califican de "especialmente grave", el que el Área de Medio Ambiente "insista en un relato complaciente", en un momento en el que "la presión turística, la concentración de terrazas de hostelería, el ocio nocturno, el turismo de despedidas de soltero y la afluencia de personas al Centro Histórico han aumentado de forma considerable y evidente", desde las primeras mediciones acústicas de la ZAS en 2015 y 2016, en especial porque, argumentan, "fueron extremadamente tibias e insuficientes".

Mapa ZAS del Centro histórico. / La Opinión

"Dudas fundadas sobre su correcta aplicación".

Por otra parte, el comunicado hace hincapié en que la normativa vigente establece como requisitos y condiciones que “periódicamente, en función de las características de la zona, la Administración competente realizará nuevas mediciones en los mismos puntos y con el mismo procedimiento empleados en el estudio para su declaración, debiendo poner esta documentación a disposición pública para su consulta”. Para los vecinos, se trata de "condiciones y requisitos de los que no hay constancia que hayan sido debidamente observados hasta el día de hoy y, sobre los que sí hay serias dudas fundadas sobre su correcta aplicación".

Reunión de la mesa de trabajo para el seguimiento de la normativa en las zonas ZAS de Málaga, en una foto de archivo. / L. O.

La asociación aprovecha para cuestionar la transparencia del Ayuntamiento, "cuando se ocultan las mediciones acústicas detalladas, no se informa debidamente de la metodología concreta aplicada y se impide a los vecinos comprobar la veracidad de las conclusiones difundidas accediendo a los informes técnicos originales de las mediciones acústicas realizadas".

Despedida de soltera. / La Opinión

Respaldo vecinal a las restricciones horarias propuestas por el alcalde

Los vecinos sí respaldan y ven "muy positivamente" las propuestas del alcalde, Francisco de la Torre, en la reunión que mantuvo en mayo con los representantes vecinales. En concreto, las restricciones horarias por las que se establece el cierre de las terrazas de hostelería a las 23 horas y se fija la hora de cierre de las discotecas a las 02 de la madrugada, en aquellas zonas declaradas ZAS. "Esa es la línea que puede empezar a aliviar el sufrimiento de los residentes", recalcan.

Para la asociación lo que Málaga necesita "no son notas triunfalistas de Medio Ambiente, sino decisiones valientes, datos públicos y medidas reales. Si el Ayuntamiento quiere recuperar la confianza de los vecinos, debe dejar de maquillar el problema y empezar a actuar", concluye el comunicado.