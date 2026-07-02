Vox alerta de que mantener las sanciones de la ZBE puede costar millones al Ayuntamiento y anima a los malagueños a recurrir las multas

Vox ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Málaga que suspenda de forma inmediata el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al considerar que mantener las multas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) puede acabar generando un importante perjuicio económico para las arcas municipales. La formación municipal sostiene que, si finalmente las sanciones son anuladas, el Consistorio podría verse obligado a devolver millones de euros, una situación que compara con la reciente resolución judicial sobre la ZBE de Madrid.

El portavoz del grupo municipal, Antonio Alcázar, ha criticado que el equipo de gobierno continúe tramitando expedientes sancionadores pese a que el TSJA anuló la regulación del acceso a la Zona de Bajas Emisiones. "El Ayuntamiento de Málaga no ha hecho absolutamente nada y continúa sancionando a los malagueños", ha afirmado, insistiendo en que su formación lleva semanas reclamando la suspensión cautelar de las multas "por un criterio de prudencia" hasta que se aclare el escenario judicial.

Jesús Ruiz Ballesteros, Yolanda Gómez y Antonio Alcázar / L.O.

Según ha señalado, desde que comenzó a aplicarse el régimen sancionador se habrían impuesto ya alrededor de 35.000 multas, una cifra que coincide con los últimos datos conocidos del Ayuntamiento, que cifran en 35.257 las denuncias formuladas durante los seis primeros meses de funcionamiento de la ZBE. Vox estima que esa cantidad podría traducirse en una recaudación de entre cinco y seis millones de euros, aunque asegura que el equipo de gobierno no ha facilitado información actualizada sobre el número de expedientes sancionadores ni sobre los ingresos obtenidos hasta el momento.

Vox pone como ejemplo el caso de Madrid

La formación ha vinculado la situación de Málaga con la reciente resolución judicial sobre la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, donde una sentencia obliga al Ayuntamiento de la capital a dejar sin efecto millones de sanciones impuestas por un sistema similar. A juicio de Vox, ese precedente demuestra el riesgo que asume el Consistorio malagueño si mantiene el régimen sancionador mientras la situación jurídica de la ordenanza continúa abierta.

En este sentido, el secretario jurídico de Vox Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, ha animado a los conductores sancionados a presentar recursos contra las multas al considerar que las últimas resoluciones judiciales refuerzan su posición. "Todo apunta a que muchas de ellas acabarán siendo anuladas y el dinero tendrá que ser devuelto", ha asegurado.

Ruiz Ballesteros también ha advertido de que un hipotético escenario de devolución de las sanciones no solo supondría el reintegro de las cantidades cobradas, sino también un importante coste administrativo para el Ayuntamiento por la gestión de miles de expedientes.

Plano de la ZBE de Málaga / L.O.

La ZBE sigue vigente mientras el Ayuntamiento estudia la sentencia

Las declaraciones de Vox llegan en un momento en el que la Zona de Bajas Emisiones continúa funcionando con normalidad pese a la sentencia del TSJA, que anuló la regulación del acceso al considerar que el trato diferenciado entre vehículos domiciliados en Málaga y los registrados en otros municipios vulneraba el principio de igualdad. El fallo, sin embargo, no es firme y el Ayuntamiento mantiene que la implantación de la ZBE sigue siendo una obligación legal.

Hasta la fecha, el Consistorio no ha comunicado si presentará recurso ante el Tribunal Supremo o si modificará directamente la ordenanza para adaptarla a los criterios fijados por el tribunal. Mientras tanto, las cámaras siguen controlando los accesos, la Policía Local continúa formulando denuncias y Gestrisam mantiene la tramitación de los expedientes sancionadores.