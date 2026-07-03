El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan

Las grandes empresas de la provincia de Málaga ratificaron en 2024 una consolidación y mejora general de las ventas en un ejercicio de clara bonanza económica, una vez quedaron atrás los complicados años postpandemia. Las 115 empresas que lideran el ranking de facturación presentaron en ese año (el último del que hay cifras completas disponibles) unas ventas globales netas de casi 11.800 millones de euros. La lista ha sido elaborada a partir de los datos del portal Infonif (del Grupo Economía 3), que provee de información económico-financiera a sus usuarios procedente del Registro Mercantil, pero han sido completados, en casos puntuales de algunas empresas, con cifras recabadas por este periódico. El ranking revela que más de 30 compañías malagueñas registran ya ventas superiores a los 100 millones de euros.

En esta clasificación, recopilada para el suplemento Marca Málaga de La Opinión de Málaga, no se incluyen a las empresas de carácter financiero al no ser comparables sus indicadores por la distinta naturaleza de las actividades desarrolladas. En este sentido, cabe destacar la importancia de Unicaja como sociedad cotizada, de ámbito nacional y con sede en Málaga, con un volumen de activos de alrededor de 99.000 millones de euros en ese ejercicio.

El comercio y los servicios son los segmentos que, en general, concentran mayor número de compañías en el ranking, con más de la mitad de las firmas entre ambos segmentos (entran diversos epígrafes como el retail, los concesionarios, las empresas de formación, las agencias de viajes, la sanidad o los gimnasios), aunque en cifras de facturación es muy destacable el peso del sector ‘agro’, que cuenta con más de una veintena de empresas. La construcción suma cerca de una decena, al igual que la industria, mientras que el pujante segmento tecnológico cuenta con una selecta y creciente presencia.

Los primeros puestos del ranking: Dcoop a la cabeza

La clasificación de ventas, hecha esta salvedad, está encabezada un año más por el grupo cooperativo agroalimentario Dcoop, presidido por Antonio Luque y con sede central en Antequera, que alcanzó en 2024 una facturación récord de 1.555,2 millones. La subida de precios en origen provocada por la caída de las producciones debido a la sequía (principalmente el valor del aceite), el desarrollo de nuevas actividades y el incremento de los insumos (materias primas, carburantes, maquinaria, etc) permitieron alcanzar esta cifra histórica. Las cifras de 2025, que se acaban de conocer estos días, se han quedado en 1.349,6 millones debido a que el precio del aceite ya ha vuelto a niveles más habituales de mercado.

Dcoop aparece además acompañada en el segundo puesto de la clasificación por su filial de aceite embotellado Mercaóleo, con 719,2 millones en 2024, aunque esta facturación, a efectos contables, contiene ventas ya computadas por Dcoop.

Un camión del grupo agroalimentario malagueño Dcoop. / L. O.

El gigante de la perfumería y la cosmética Primor aparece en el tercer puesto a través de la sociedad China Red SL, que en el año 2024 registró 487,2 millones en ventas. La compañía aparece también en otras posiciones del ranking con sociedades como Rosa Crema, Dobles Parejas, Coral Vainilla, Blanco Limón, Primor Can, Coral Springs o Mega Primor. Algunas de ellas, con ventas muy significativas, podrían también, a nivel contable, estar ya contenidas en la matriz.

La cuarta posición es para la compañía de bebidas alcohólicas Pernod Ricard España (heredera de la antigua Larios), que aunque ya no tiene producción en Málaga sí mantiene aquí su sede social en España. Esta firma, líder del mercado de espirituosos, alcanzó una facturación de 475,7 millones en 2024. Precisamente, hace unas semanas, la compañía ha anunciado el nombramiento de Javier Avisbal como nuevo director regional de Andalucía Oriental, que recordaba que Málaga es un enclave estratégico para Pernod Ricard España tanto por su historia compartida como por su relevancia, y que seguirá siendo clave en su desarrollo.

Estas son las empresas malagueñas que más facturan en la provincia de Málaga

La quinta plaza es para la compañía cárnica Famadesa, presidida por Federico Beltrán y cuya fábrica de Campanillas culminó en 2024 su ampliación, que integra sistemas de producción sostenibles y una política activa de I+D+i. Famadesa registró en ese ejercicio unas ventas de 363,9 millones.

La compañía logística de transporte Acotral, con sede en Antequera e integrada ya en On Time, ocupa en esta ocasión la sexta plaza con 355,5 millones. Acotral pasó a integrarse en 2021 en el grupo nacional Ontime para crear el mayor grupo de logística integral de capital totalmente español.

El grupo textil malagueño Mayoral, fundado por Rafael Domínguez de Gor y dirigido por Manuel Domínguez de la Maza, es séptimo con 244,9 millones de facturación de Mayoral SA, aunque cabe señalar que, a nivel de grupo, incluyendo sus diversas sociedades, las ventas alcanzaron los 366,6 millones en 2024. Mayoral inauguró hace dos años su tercer centro logístico en Málaga, con 15.500 metros cuadrados de superficie, que asegura espacio para el crecimiento del negocio a medio y largo plazo. En 2025, las ventas han sido de 352 millones, con esa disminución achacable a la disminución de ventas en mercados internacionales y a un ejercicio marcado por la implementación de medidas orientadas a la eficiencia operativa, la optimización del stock y la contención de gastos.

Las instalaciones de Famadesa en la barriada malagueña de Campanillas tras su ampliación / L. O. / LMA

El octavo puesto, con 310 millones, es para la cárnica Faccsa, presidida por Ramón Soler, que tiene su sede en Cártama, municipio en el que proyecta una nueva fábrica que se ubicará junto al trazado del cauce del Guadalhorce. Faccsa integra grupo junto con Prolongo, que factura otros 30 millones de euros.

Le siguen el comercio de productos para mascotas Tiendanimal (218,7 millones ) y la empresa familiar Costasol de Hipermercados (187,1 millones), fundada y dirigida por Aurelio Martín, que gestiona una red de cinco hipermercados Carrefour en la provincia, además de impulsar nuevos proyectos estratégicos en Estepona o Alhaurín de la Torre. Tras ellas figuran la agencia Tour Díez Travel (186,1), la empresa de moda Best Seller Whole Spain (175,7), el grupo alimentario Ubago Group Mare (171,7) o Al Rima (158,7), la sociedad operadora del hotel Puente Romano de Marbella.

El top 20 de empresas que más facturan de Málaga se completa y supera con Frutas Montosa (154,1), que acaba de incorporar a Enrique Colilles como consejero delegado, a la cadena de gimnasios Basic-Fit Spain (142,7), a la cadena de supermercados Maskom (141,7), presidida por Sergio Cuberos (y que en este 2026 ha anunciado su integración en el grupo sevillano MAS), a la constructora Bilba (139,7), a Construcciones Bonifacio Solís (131,1), al grupo sanitario Vithas Sanidad Málaga International (130,7), al concesionario Automotor Premium (128,9) y al operador de banca-seguros Unimediación de Unicaja (126,1) .

Una imagen de la planta de tratamiento de la malagueña Frutas Montosa. / L. O.

Construcción, agro, comercio...

Aunque no aparece en el ranking por estar radicada como grupo en Madrid, cabe mencionar por su vinculación con la provincia a Sando, de origen malagueño y con 50 años de trayectoria, con una facturación de 370 millones en 2024 (se han anunciado además que en 2025 han sido 425 millones). En la clasificación malagueña sí aparece Althenia, perteneciente a Sando, con 48,1 millones, una cantidad que estaría incluida en la facturacion general del grupo, presidido por Luis Sánchez Manzano.

Del sector de la construcción aparecen también, junto a las ya mencionadas, Cemosa (77,9), Jamena Construcciones (41,8 millones), Guamar (41,6) o Salsa Inmobiliaria, del Grupo Larios (42,1). Por otro lado, en el ámbito del transporte, aparecen además, las concesionarias de la Autopista del Sol, con 101 millones, y del Metro de Málaga, con 86,7.

En el segmento agroalimentario, las cifras revelan gran fuerza, debido también a su carácter exportador: junto a Dcoop, Famadesa y Montosa hay otras firmas como Almargeña de Integración y Agropecuaria Campanillas (ambas filiales de Famadesa), con 110,3 y 35,2 millones respectivamente, la firma de subtropicales Trops (96), Ahumados Ubago (83,3) , Axarfruit (82,8), Aceites Málaga (68,7), Eurofresh (52,6), Embutidos Moreno Plaza (46,3), Natural Tropic (46,1), Reyes Gutiérrez (46,5) o Exceltrop (44,8). Destaca también Cervezas San Miguel (81,5), que desde las plantas de Málaga, Burgos y Lleida, suministra al grupo Mahou para el embotellado de diferentes marcas, la firma de distribución Román y Martos Alimentación (54,4), Frunet (36,8), o Frutas y Verduras Eladio (30,7 millones).

La tecnología, un sector que tiene cada vez más presencia en Málaga

En el apartado tecnológico figuran junto a Denso Ten España (118); Opplus, la empresa de consultoría y optimización de procesos de negocio del grupo BBVA con 115,4 millones; Freepik (rebautizada en este 2026 como Magnific) de Joaquín Cuenca, con 90,9; la Corporación Altra de Antonio Mediato (donde se incluye Airzone) con 84,9; la alemana Dekra, que tiene al malagueño Fernando E. Hardasmal como uno de sus vicepresidentes, con 53,3 millones ; o el grupo Premo (44,5) que tiene a Andrés García Morilla como CEO tras tomar el relevo de Ezequiel Navarro en 2024. El listado incluye también a Aertec Solutions (39,8 millones), de Antonio Gómez-Guillamón y Vicente Padilla; a SD Worx Spain (30,9) o a la compañía aeroespacial DHV Technology de Vicente Díaz y Miguel Ángel Vázquez.

El laboratorio de ciberseguridad de la compañía Dekra en su hub del PTA de Málaga. / Gregorio Marrero

El ranking incluye a empresas muy conocidas de distribución, servicios o comercio como Negocios de Restauración del Sur, que lleva franquicias de Burger King (105,1), el grupo de formación Medac (ahora Davante) con 82,9 millones, Comercial del Sur de Papelería (82,5), Proinco (76,6), Activa Lucas (59,7), el antequerano Grupo Baeza (55), Lumon Cristales (54), que tiene en Málaga su sede nacional y su fábrica en Antequera o la empresa de ascensores Embarba (51), Otros ejemplos son Automóviles Nieto (40,4) o Navarro Hermanos (42,2).

También figuran las cadenas malagueñas de gimnasios VivaGym (El Gym Iberia, con 67,3) y Sinergym (36,2). En abril de este 2026, VivaGym, que es propiedad de la firma de capital riesgo Providence Equity Partners, anunció la adquisición de los más de 160 establecimientos de Synergym, en una operación que generará una compañía que superará los 450 clubes en los mercados de España y Portugal.