Ciberseguridad
Acosol sufre un ciberataque y recomienda a sus clientes "extremar la atención"
Los primeros análisis apuntan a una posible actuación maliciosa que habría afectado a la disponibilidad de cierta información y podría haber comprometido datos personales
Acosol, la empresa pública de aguas perteneciente a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, detectó el pasado domingo 28 de junio un ciberataque que ha afectado parcialmente a determinados sistemas corporativos y ha provocado la indisponibilidad temporal de algunos servicios.
La entidad ha informado en un comunicado que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad y se contó con especialistas internos y externos en sistemas y ciberseguridad, así como con los organismos públicos competentes, para contener el incidente, analizar su alcance y restablecer progresivamente la normalidad.
Los primeros análisis apuntan a una posible actuación maliciosa que habría afectado a la disponibilidad de cierta información y podría haber comprometido datos personales de algunos clientes o abonados, incluyendo datos identificativos básicos, de contacto, DNIs, información contractual y eventualmente medios de pago. "En este momento no consta que se haya producido un uso fraudulento de esos datos, si bien ACOSOL, S.A. recomienda extremar la atención ante comunicaciones sospechosas que soliciten datos personales o bancarios, pagos no habituales u otra información sensible".
La compañía ha realizado las comunicaciones pertinentes ante las autoridades competentes, incluido el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, conforme a la normativa vigente. Como medida de prudencia, aconseja no compartir datos personales con terceros cuya identidad no pueda verificarse y, ante cualquier duda, contactar con el Delegado de Protección de Datos en el correo electrónico dpo@acosol.es.
Con todo, la empresa se ha disculpado por las "molestias que esta situación pueda ocasionar" al tiempo que ha reafirmado "su compromiso con la seguridad de la información, la protección de los datos personales y la continuidad de los servicios públicos que presta".
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