La Aemet avisa de una nueva ola de calor que convertirá Málaga en "el Sáhara": dónde se rozarán los 40ºC

Málaga se enfrenta a una nueva ola de calor, que dejará un clima parecido al del Sáhara. Esto se deberá a que la situación climatológica estará marcada por una intensa dorsal anticiclónica, conocida como domo de calor, que desplaza hacia la Península de una masa de aire seca y muy cálida.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la vigilancia sobre este episodio, que comenzará a notarse entre este viernes y el sábado con un ascenso generalizado de los termómetros.

En Andalucía, desde el viernes y hasta el lunes se mantienen los avisos naranjas y amarillos por valores que pueden alcanzar los 40 y 41 grados en puntos como Sevilla, Jaén, la campiña cordobesa y Huelva.

El tiempo en Málaga este fin de semana

La capital malagueña y buena parte del litoral parecen escapar de los valores más extremos durante el primer tramo del episodio, aunque no del calor.

Para este fin de semana, Málaga capital rondará los 32 grados de máxima, con noches tropicales en torno a los 23 grados.

En el interior de la provincia, el calor será algo más acusado. Coín y Antequera se moverán entre los 33 y 34 grados, mientras que Ronda oscilará entre los 32 y 34 grados.

En Vélez-Málaga, las máximas previstas se situarán alrededor de los 32 grados, con un ambiente cálido pero algo más contenido que en las zonas del interior.

Cuándo y en qué zonas hará más calor

El calor más intenso llegará a la provincia de Málaga a partir del lunes, aunque será desde el martes 7 de julio cuando la subida de temperaturas se note con más claridad en la capital, la Costa del Sol y los municipios del interior.

En Málaga capital y el litoral, las máximas irán creciendo hasta situarse en torno a los 34 grados el martes y podrían alcanzar los 36 grados el jueves 9 de julio.

El mayor impacto se espera en el interior. Coín, uno de los puntos habitualmente más calurosos de la provincia, puede alcanzar los 36 grados desde el lunes y subir progresivamente hasta los 39 grados el miércoles. En Antequera, las máximas previstas escalarán hasta los 37 grados el martes y los 38 grados el miércoles.

Varias personas se refugian de la ola del calor en la capital. / Álex Zea

Ronda también notará con fuerza el episodio, con una subida de los termómetros que puede llevar las máximas hasta los 37 grados el martes.

En cambio, Vélez-Málaga será una de las zonas donde la ola de calor se dejará sentir con menos intensidad, con valores que, según las primeras previsiones, se quedarían en torno a los 35 grados.

La Aemet advierte de temperaturas "muy altas y persistentes"

Según la previsión meteorológica, tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas serán muy elevadas durante estos días. Y es por ello que la Agencia advierte de un "peligro importante", especialmente para las actividades al aire libre durante las horas centrales del día y para las personas vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan expuestos al sol.

A ello se suma el aumento del riesgo de incendios forestales, favorecido por el calor sostenido, la sequedad ambiental y la posible aparición de tormentas con escasa precipitación en áreas de montaña.