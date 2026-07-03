El alcalde de Málaga espera que funcione el área de turismo en Andalucía tras ser asumida por Manuel Gavira (Vox)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha expresado su deseo de que funcione la futura consejería de la Junta de Andalucía con rango de vicepresidencia que incluye áreas como Turismo y que asumirá Manuel Gavira, de Vox, en virtud del acuerdo de gobierno con el PP.

"Espero que funcione. Turismo funciona solo, la iniciativa privada está desarrollada. No quito mérito a lo que se ha hecho de Turismo desde la Junta, ha hecho la campaña 'Andalusian Crush', potente, publicitariamente; pero es que turismo tiene tal fuerza, tal realidad en la economía andaluza, es muy importante", ha asegurado el regidor del PP a preguntas de los periodistas.

También se ha referido a su demanda de que se permita un impuesto turístico a las pernoctaciones en viviendas turísticas para tener recursos para viviendas en alquiler y, aunque ha admitido que no corresponde a la Junta, sino al Gobierno central, considera que el Ejecutivo andaluz "pueda influir" en ello.

Respecto al acuerdo de gobierno de PP-Vox, ha manifestado que "es la única alternativa que al final ha existido, parece, a efecto de tener una estabilidad en el Gobierno y tener presupuesto, que es muy importante", tras lo que ha recordado que "en otros gobiernos no existe presupuesto desde hace tres años", cuando cree que a nivel nacional es algo "necesario".

"Seguro que desde la izquierda lo critican, pero la izquierda tenía la posibilidad de decir 'nos abstenemos unos votos y se acabó', y gobernaba el PP en solitario. Es una alternativa que la izquierda no ha querido utilizar", ha añadido sobre el acuerdo con Vox.

"La realidad es esa, Andalucía necesita tener un Gobierno, tenemos muchos desafíos, muchos temas que resolver y mejorar y esta es la única alternativa que ha parecido ser posible; espero que funcione lo mejor posible", ha incidido. EFE