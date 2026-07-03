Alhaurín y Archidona

Hablar de una ciudad es, en muchas ocasiones, hablar de sus referentes. La Málaga de Picasso, de Antonio Banderas o de Chiquito de la Calzada. Personas que encarnan, en un sentido o en otro, el éxito, lo que los eleva a los altares de la admiración colectiva. Pero la calidad humana de una comunidad no se mide por cómo trata a sus ídolos, a los que es fácil alabar, sino por cómo trata a sus antihéroes. Si te acercas lo suficiente, la diferencia entre unos y otros no son tantas. Ni siquiera los genios se conducen con rectitud en todas las facetas de su vida. Valga la cita de Picasso, de quién últimamente, en estos tiempos de escrutinio moral público hiperbólico, se sacan a relucir aspectos de su vida en los que no tuvo un comportamiento especialmente ejemplar. Sea como fuere, la sociedad da la espalda con mucha facilidad a quienes se fallan. Tenemos en la provincia de Málaga dos centros penitenciarios: uno en Alhaurín de la Torre y otro en Archidona. Son dos agujeros negros en toda regla, pues, cumpliendo las teorías de Einstein, allí se para el tiempo. Quienes caen allí son olvidados por la sociedad. Dejan de ser nuestros vecinos. Hoy quiero acordarme de ellos. De los que han cometido un delito y están pagando el precio estipulado por la sociedad. A los que es fácil criticar sin conocer todas las circunstancias que rodearon la toma de decisiones que les llevaron allí. Y no nos olvidemos de algo: también hay presos inocentes. Personas que no han cometido delito alguno pero que, quienes juzgan, que también son humanos y falibles, los han encontrado culpables de un delito. El castigo es necesario, pero el Código Penal no nos obliga a abdicar de la humanidad y de la compasión por quienes no lo hicieron bien. Ellos también son Málaga.