Arranca el cine de verano gratuito en las playas y parques de Málaga: películas, fechas y toda la programación

Una de las citas culturales más esperadas del verano en Málaga, el Cine Abierto 2026, ya ha arrancado su programación en la capital, donde ofrecerá 105 proyecciones gratuitas que se realizarán en las playas, parques y edificios públicos más emblemáticos hasta el próximo 13 de agosto.

Este ciclo, que ha sido organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, ha arrancado este jueves su amplio programa con películas para todos los públicos, familiares, de cine español y en versión original subtitulada, entre otras, a 18 espacios públicos de los 11 distritos de la ciudad.

Playas, parques y espacios patrimoniales malagueños para ver cine gratis

Así, malagueños y visitantes podrán disfrutar durante el verano de estas proyecciones gratuitas que se realizarán en playas, parques, plazas, equipamientos culturales y enclaves patrimoniales de la ciudad.

Entre ellos destacan el Cementerio Histórico de San Miguel, el Cementerio Inglés, el Museo Ruso o la playa de la Malagueta, entre otros.

Imagen de archivo de la proyección de una película de Cine Abierto. / E. P.

Todas las películas del Cine Abierto de Málaga

Las películas que se podrán visionar sin pagar un euro durante este programa de Cine Abierto serán 'Amigos imaginarios', 'Anora', 'Bird', 'Bitelchús Bitelchús', 'Buffalo Kids', 'El 47', 'Emilia Pérez', 'Flow', 'Ghostlight', 'La buena letra', 'La infiltrada', 'La luz de Aisha' y 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'.

A estos títulos se suman 'Los aitas', 'Los destellos', 'Los Tortuga', 'Marco', 'Misión Panda en África', 'Muy lejos', 'Paddington: aventura en la selva', 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto', 'Parthenope', 'Pitufos', 'Robot salvaje', 'Sirat', 'Sonic 3: la película', 'Sorda', 'Una película de Minecraft', 'Una quinta portuguesa', 'Wicked' y 'Wolfgang'.

Primeras sesiones del fin de semana en Málaga

La programación de este viernes por la noche comenzará a las 22.15 horas con 'Bitelchús Bitelchús' en la playa de la Malagueta y 'La infiltrada', a las 22.15 horas, en el Museo Ruso de San Petersburgo, mientras que a las 11.00 horas se ha proyectado 'Sonic 3' en el Cine Albéniz.

El sábado, por su parte, se podrá ver 'Los aitas' a las 22.15 horas en la playa de la Misericordia y 'Buffalo Kids' en el Parque San Rafael, en Cruz de Humilladero, a las 22.15 horas.

El domingo será el momento de 'Amigos imaginarios' a las 22.15 horas en el Parque de la Alegría de Ciudad Jardín, además de 'Los destellos' en el Museo Ruso de San Petersburgo a las 22.15 horas.

Proyecciones especiales en cementerios históricos de Málaga

La programación de cada jornada se puede consultar en la página web del ciclo, en la que destacan las proyecciones especiales realizadas en el Cementerio Histórico de San Miguel, donde se podrá ver a las 22.00 horas Sirat, de Oliver Laxe, el 16 de julio; 'Ghostlight', de Kelly O’Sullivan y Alex Thompson, el 30 de julio; y 'La buena letra', de Celia Rico, el 13 de agosto.

En el Cementerio Inglés de Málaga se proyectará 'Bird', de Andrea Arnold, el 9 de julio, también a las 22.00 horas.

Cine con Firma en el Auditorio Eduardo Ocón

Además, la edición de 2026 renovará el ciclo Cine con Firma, que tendrá lugar en el Auditorio Eduardo Ocón con películas en versión original subtitulada al español. Las sesiones serán a las 22.15 horas y reunirán varios títulos recientes con recorrido internacional.

El programa incluirá 'Anora', de Sean Baker, el 29 de julio; 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard; 'Parthenope', de Paolo Sorrentino; y 'Flow', de Gints Zilbalodis, los días 5, 8 y 12 de agosto, respectivamente. Este ciclo se consolida como una de las propuestas más orientadas al público cinéfilo dentro del cine de verano municipal.

Cine español en la Plaza de Tabacalera

La Plaza de Tabacalera volverá a ser escenario del ciclo de Cine español, en colaboración con la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales.

Las sesiones serán a las 22.15 horas e incluirán ocho películas: 'La infiltrada', de Arantxa Echevarría, el 3 de julio; 'Los destellos', de Pilar Palomero, el 5 de julio; 'Marco', de Aitor Arregi y Jon Garaño, el 8 de julio; y 'Sorda', de Eva Libertad, el 11 de julio.

El ciclo continuará con 'Muy lejos', de Gerard Oms, el 19 de julio; 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, el 22 de julio; 'El 47', de Marcel Barrena, el 25 de julio; y 'Los Tortuga', de Belén Funes, el 2 de agosto. Por su parte, el Cine Albéniz acogerá sus Matinales en familia, con 31 proyecciones dirigidas al público familiar a las 11.00 horas.

Los 18 espacios del Cine Abierto por distritos

Los 18 espacios en los que se proyectarán las películas se dividirán en los 11 distritos de Málaga. En el Centro, habrá sesiones en el Cine Albéniz, el Auditorio Eduardo Ocón, la playa de la Malagueta, el Cementerio Histórico de San Miguel y el Cementerio Inglés.

En Málaga Este, se encuentran la playa de El Palo y la playa de Las Acacias, mientras que en Ciudad Jardín se celebrarán en el Parque de la Alegría.

Parques, playas y colegios con cine de verano en Málaga

El distrito Bailén-Miraflores acogerá estas citas de cine con el Parque del Norte; en Palma-Palmilla, en el Parque Martiricos; en Cruz de Humilladero, en el Parque San Rafael; y en Carretera de Cádiz, en el Parque del Oeste, la playa de la Misericordia y la Plaza de Tabacalera.

Proyección de Cine Abierto en la Plaza de la Tabacalera / La Opinión

Además, se llevarán a cabo sesiones en Churriana, en la Plaza de la Inmaculada; en Campanillas, en el CEIP Francisco de Quevedo y el CEIP Cayetano Bolívar; en Puerto de la Torre, en la caseta municipal del recinto ferial; y en Teatinos-Universidad, en el Parque del Cine.