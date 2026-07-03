El Centro de Transfusión de Málaga insta a donar sangre para mantener las reservas durante el verano: “La enfermedad no se va de vacaciones”

Las reservas de sangre disminuyen durante los meses de verano debido al descenso de las donaciones. Sin embargo, la actividad hospitalaria no se detiene. Por ello, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Málaga hace un llamamiento a la ciudadanía malagueña para que acuda a donar antes de irse de vacaciones y contribuya así a garantizar el suministro a todos los hospitales de la provincia.

“La enfermedad no se va de vacaciones”, advierte Francisca Guzmán, técnica de promoción del Centro de Transfusión de Málaga. Los hospitales continúan necesitando sangre durante todo el año para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, accidentes y otras situaciones clínicas, por lo que resulta imprescindible conservar unas reservas suficientes también en julio y agosto.

Con este objetivo, la Red Andaluza de Transfusión ha puesto en marcha la campaña ‘Mi verano salva vidas’ para recordar a la ciudadanía la necesidad de donar también durante los meses estivales. “Los centros de transfusión no cerramos por vacaciones”, subraya la profesional, que recuerda que en la web del Centro de Transfusión de Málaga se pueden consultar los horarios, así cómo la ubicación de las unidades móviles que van desplazándose por toda la provincia.

Las donaciones de sangre caen un 20% durante el verano

Según los datos facilitados por Guzmán, las donaciones suelen disminuir alrededor de un 20% durante los meses de verano. Esta caída coincide, además, con un importante aumento de población en las zonas costeras. Mientras muchos donantes habituales se marchan de vacaciones, miles de visitantes llegan a la provincia, lo que puede incrementar también las necesidades asistenciales.

En el caso de Málaga, se necesitan unas 250 donaciones diarias para abastecer a los centros sanitarios y, como resalta Guzmán, la sangre no se puede fabricar. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, la única forma de conseguir sangre es que una persona done una pequeña cantidad de la suya de manera voluntaria y altruista.

Una donación de 20 minutos puede salvar hasta tres vidas

“Con una donación se pueden salvar hasta tres vidas”, subraya la técnico de promoción del Centro de Transfusión, que insiste en que se trata de un proceso corto, sencillo y completamente seguro que tan solo dura 20 minutos.

Los requisitos para donar, explica, son “mínimos”: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar, en general, de buena salud. “Si están tomando algún tratamiento o tienen alguna duda en cuanto a si pueden hacer o no la donación, nos pueden consultar aquí en nuestros teléfonos o pasarse por cualquiera de nuestras colectas y preguntarle al médico”, aclara la profesional.

El Centro de Transfusión de Málaga se encarga de atender las necesidades de transfusión de todos los hospitales públicos y privados de la provincia de Málaga. “En los hospitales se siguen necesitando transfusiones también en verano. Tiene que haber la sangre suficiente y preparada para el enfermo, y no ser el enfermo quien tenga que esperar a que llegue la sangre”, explica Guzmán, que hace hincapié en la necesidad de mantener una participación constante.

Los hospitales siguen necesitando transfusiones durante las vacaciones

Las reservas, afirma, se encuentran actualmente garantizadas. Aun así, desde el Centro de Transfusión insisten en que no es necesario esperar a que se produzca un llamamiento urgente para acudir a donar. “Es una necesidad de todos los días", señala Guzmán, quien destaca que los malagueños suelen responder cuando se solicita su colaboración. Asimismo ha querido aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todos aquellos de donan de manera habitual.

Ante las altas temperaturas, los profesionales aconsejan acudir con ropa cómoda y holgada, no hacerlo nunca en ayunas y beber abundante agua antes y después de la extracción. “Esto no es una analítica”, aclara Guzmán, que incide en la importancia de mantenerse bien hidratado. También aconseja evitar la exposición directa al sol justo antes o después de donar, así como el hacer grandes esfuerzos.

Dónde donar sangre este sábado y el lunes en Málaga

Este sábado, 4 de julio, el Centro de Transfusión, ubicado en el recinto del Hospital Civil, permanecerá abierto de 9.00 a 14.00 horas. El lunes 6 de julio abrirá de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Ese mismo lunes también se podrá donar en la unidad móvil situada en Torre del Mar, junto a la parada del antiguo tranvía, de 17.00 a 21.00 horas. En Rincón de la Victoria habrá otra unidad móvil en la avenida del Mediterráneo, junto a la parada de taxis, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

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“No hace falta que sea urgente. Todos tenemos que contribuir para que nunca falte sangre en los hospitale”, concluye Guzmán, que anima a los malagueña a que se acerquen a donar antes, después o durante sus vacaciones y recuerda que con este gesto “se pueden salvar hasta tres vidas”.