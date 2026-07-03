MERCADILLO
Cuatro 'influencers' liquidan su armario en Málaga: venderán su ropa de diseño desde 5 euros en este nuevo mercadillo
Las reconocidas creadoras de contenido malagueñas ofrecerán artículos de moda, complementos, bolsos y calzado de diseño
Vestir como una 'influencer' será posible este sábado en Málaga, cuando cuatro reconocidas creadoras de contenido malagueñas realizarán un mercadillo especial con sus mejores prendas disponibles desde 5 euros.
El centro comercial Málaga Factory será el lugar encargado de albergar este evento conocido como 'Market influencer', en el que los visitantes podrán conocer a las creadoras de contenido en persona y adquirir a precios asequibles ropa de diseño, calzado, bolsos, complementos y toda clase de artículos de moda.
Cuatro 'influencers' malagueñas abren su armario en este mercadillo
Las cuatro 'influencers' que abrirán su armario al público serán Melisa López Ortiz (@melisalopezortiz), Susana García (@susanagarciagg), Úrsula Torres (@ursulaatorres) y Sabrina (@dollactitud).
Todas ellas montarán este rastro con prendas tanto nuevas aún con etiqueta como de segunda mano, pero en perfecto estado, con todos los precios a 5, 10 y 15 euros como máximo.
Ropa seleccionada, piezas únicas y moda con descuento en Málaga
"Durante esta jornada especial, podrás acceder a un market de ropa con prendas seleccionadas por las influencers más destacadas del momento, con precios increíbles", señalan desde Málaga Factory.
Además, aseguran que esta es una "oportunidad perfecta" para renovar el armario con "piezas únicas y mucho estilo", además de conocer en persona a verdaderos "referentes en moda y estilo" de Málaga.
Horario, ubicación y consejos para acudir al Market influencer
Este evento único se celebrará este sábado en el Centro Comercial Málaga Factory, frente a la tienda Jack & Jones, desde las 12.00 hasta las 19.00 horas.
Durante la jornada, los clientes podrán encontrar auténticos tesoros, como ropa de marca, prendas especiales y básicos imprescindibles a precios reducidos y de diversidad de tallas y estilos.
Antes de acudir a este mercadillo, es necesario tener en cuenta que el pago solo se puede hacer en efectivo y que hay llevar una bolsa propia al carecer de ellas en el rastro.
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