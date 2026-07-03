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Un fallo en un cargador origina un incendio en una vivienda de Martínez Maldonado

El fuego se ha originado en torno a las 9:30 de la mañana y ha movilizado dos camiones y la autoescala de los bomberos, junto a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios

Incendio originado en la calle Martínez Maldonado

Incendio originado en la calle Martínez Maldonado / LA OPINIÓN

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Aroha Moreno

Sobre las 9:30 de la mañana se ha producido un incendio en una vivienda de la calle Martínez Maldonado, junto a la Hermandad de Zamarrilla, que ha alertado a vecinos y viandantes por el humo que escapaba por las ventanas del salón y una habitación.

Hasta allí se han desplazado dos camiones y la autoescala de los bomberos, junto a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios. Según informan fuentes de bomberos, el fuego se ha originado debido a un fallo en un cargador de un dispositivo electrónico en el interior del domicilio, aunque no ha generado grandes daños ni se ha requerido la evacuación del edificio.

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Equipo de bomberos llegando a la vivienda para extinguir el fuego

Equipo de bomberos llegando a la vivienda para extinguir el fuego / LA OPINIÓN

Eso sí, la intervención se ha producido en una vía estrecha en hora punta y ha generado atascos puntuales que se han resuelto al fin de la intervención, que ha concluido sin gravedad.

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