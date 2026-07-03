Suceso
Un fallo en un cargador origina un incendio en una vivienda de Martínez Maldonado
El fuego se ha originado en torno a las 9:30 de la mañana y ha movilizado dos camiones y la autoescala de los bomberos, junto a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios
Aroha Moreno
Sobre las 9:30 de la mañana se ha producido un incendio en una vivienda de la calle Martínez Maldonado, junto a la Hermandad de Zamarrilla, que ha alertado a vecinos y viandantes por el humo que escapaba por las ventanas del salón y una habitación.
Hasta allí se han desplazado dos camiones y la autoescala de los bomberos, junto a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios. Según informan fuentes de bomberos, el fuego se ha originado debido a un fallo en un cargador de un dispositivo electrónico en el interior del domicilio, aunque no ha generado grandes daños ni se ha requerido la evacuación del edificio.
Eso sí, la intervención se ha producido en una vía estrecha en hora punta y ha generado atascos puntuales que se han resuelto al fin de la intervención, que ha concluido sin gravedad.
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