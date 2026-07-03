El Gobierno confirma el asesinato de Cristina como un caso de violencia de género

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado el asesinato de Cristina, cuyo cuerpo se halló esta semana en un pozo en el Rincón de la Victoria, como un caso de violencia machista. La joven, que tenía 35 años y una hija a su cargo, estaba desaparecida desde el pasado abril.

La investigación, iniciada por la Policía Nacional en abril tras recibir la denuncia por desaparición, culminó esta semana por la Guardia Civil con el hallazgo del cuerpo. Se produjeron tres detenciones, entre ellas su pareja, que ha confesado la autoría del crimen, como adelantó este periódico. Los agentes encontraron el cuerpo en un pozo ubicado en una zona próxima a la gasolinera de Añoreta, en el entorno de la A-7. Según las fuentes, el cuerpo presentaba lesiones compatibles con arma blanca y signos de ahogamiento, y podrían llevar dos meses en el pozo.

Cristina es la tercera mujer asesinada por su pareja o expareja en la provincia en lo que va de año tras los casos de Vicky en La Palmilla, en Málaga capital, el pasado mes de junio y el de Victoria en Alhaurín el Grande en enero.

Tráfico de drogas

De forma paralela, las pesquisas de la Policía Nacional y la Guardia Civil también han destapado una supuesta trama de tráfico de drogas asentada en El Palo y en el municipio rinconero, que es donde estos días se han llevado a cabo al menos tres registros domiciliarios en los que se han incautado de varios tipos de sustancias en cantidades que sugieren una distribución al menudeo consolidada. No obstante, a los otros dos arrestados en el caso, un hombre al que también vinculan con el crimen y una mujer, se les atribuye el delito de tráfico de drogas. La cantidad intervenida no ha trascendido, aunque las fuentes consultadas confirman la presencia de marihuana, cocaína o tusi (cocaína rosa) y que no se descartan nuevas detenciones.