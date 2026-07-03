Los hoteleros malagueños piden a Vox que la Consejería de Turismo mantenga su "capacidad de diálogo"

Ya hay reacciones en el sector turístico ante el pacto de gobierno que permitirá a Juanma Moreno volver a ser investido, este domingo, como presidente de la Junta de Andalucía. Los hoteleros han pedido a Vox que la Consejería de Turismo mantenga esa "capacidad de diálogo" que durante los últimos años, al frente de la misma, ha caracterizado la labor del malagueño Arturo Bernal.

Este jueves se dio un paso definitivo para firmar el acuerdo que permitirá la reelección de Moreno como presidente, después de que finalmente se cediera a Vox una macroconsejería con Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, así como la vicepresidencia, para el portavoz de la formación verde, Manuel Gavira. Este último asumirá las consejerías ya señaladas. Además, el PP ha cedido a Vox un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia del Parlamento de Andalucía, que hasta ahora ocupaba la popular Ana Mestre.

Agradecimiento de Aehcos a Bernal y a su equipo por la colaboración permanente desde la Junta

En un comunicado público remitido este viernes, la patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) ha reconocido y agradecido "la magnífica labor desarrollada por Arturo Bernal y su equipo" al frente de la Consejería de Turismo. "Han demostrado un profundo conocimiento del sector, una gran capacidad de diálogo y una colaboración permanente con los empresarios, contribuyendo al excelente momento que vive el turismo andaluz. El turismo es el principal motor económico de Andalucía", expresan los hoteleros.

Arturo Bernal durante una de sus intervenciones públicas como máximo responsable autonómico en materia turística. / L. O.

Estos expertos en materia turística recuerdan la importancia de este pilar económico para la provincia de Málaga, en particular, así como para el resto de Andalucía: "Genera cientos de miles de empleos y es una parte esencial de la riqueza de nuestra comunidad. Por ello, es fundamental que siga siendo una prioridad estratégica y que su gestión continúe caracterizándose por la profesionalidad, la estabilidad y la colaboración público-privada".

Lo que piden a Gavira desde que tome posesión en la cartera autonómica de Turismo

"Respetamos la decisión adoptada por el nuevo Gobierno y deseamos el mayor de los éxitos a Manuel Gavira en esta nueva responsabilidad", manifiestan en dicho comunicado. Y a continuación subrayan que confían en que pueda mantener "esa misma voluntad de diálogo, cercanía con el sector y capacidad de colaboración, que tan buenos resultados han dado en los últimos años". Por su parte, Aehcos afirma que va a mantener su "mano tendida" para trabajar conjuntamente "en favor de la competitividad del turismo andaluz y del bienestar de toda la comunidad".