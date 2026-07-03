La investigación del crimen de Cristina destapa una trama de venta de drogas asentada en El Palo y Rincón

La investigación sobre la desaparición y asesinato de Cristina, la malagueña de 35 años cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria, no sólo ha permitido detener al presunto autor de un crimen que apunta a violencia machista. De forma paralela, las pesquisas de la Policía Nacional y la Guardia Civil también han destapado una supuesta trama de tráfico de drogas asentada en El Palo y en el municipio rinconero, que es donde estos días se han llevado a cabo al menos tres registros domiciliarios en los que se han incautado de varios tipos de sustancias en cantidades que sugieren una distribución al menudeo consolidada. No obstante, a los otros dos arrestados en el caso, un hombre al que también vinculan con el crimen y una mujer, se les atribuye el delito de tráfico de drogas. La cantidad intervenida no ha trascendido, aunque las fuentes consultadas confirman la presencia de marihuana, cocaína o tusi (cocaína rosa) y que no se descartan nuevas detenciones.

En todo caso, la prioridad de los investigadores es esclarecer el asesinato de Cristina, que pudo ser identificada antes de realizarle la autopsia y las correspondientes pruebas de ADN gracias a los tatuajes todavía visibles. El tiempo transcurrido desde su muerte no ha impedido que los investigadores reconozcan algunos de los grabados de la víctima, que entre otros diseños tenía unas mariposas en la pierna izquierda. Los forenses del Instituto de Medicina Legal tenían previsto hacer ayer la autopsia para determinar las causas y la data de la muerte, aunque los primeros exámenes externos del cuerpo revelan lesiones compatibles con arma blanca y signos de ahogamiento. Hasta el momento del hallazgo, estimaban que el cuerpo podía llevar dos meses en el pozo, ubicado en una zona conocida como Arroyo Cuevas, un paraje de Rincón de la Victoria situado al sur de la A-7 al que se accede por la salida 968, a la altura de la gasolinera de Añoreta.

La investigación comenzó a principios de abril, cuando la Policía Nacional recepcionó en Málaga capital la denuncia por la desaparición de Cristina, vecina de Ciudad Jardín y madre de una menor. Su familia la echaba de menos desde el 31 de marzo. Esta es la fecha de la desaparición que indicaba la alerta de búsqueda que el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) difundió entonces con una imagen y descripción de la joven con la esperanza de que la colaboración ciudadana permitiera dar con ella. El CNDES retiró el jueves la ficha de la mujer, cuya última publicación en sus redes sociales es del 4 de abril. Desaparición inquietante.

La Policía Nacional centró la investigación en el entorno de la joven y terminó enfocando a su pareja, un vecino de El Palo de 49 años apodado el Calvo, y a su círculo más cercano, lo que llevó a los agentes a comprobar a lo que se dedicaban los otros dos investigados. Las pesquisas se extendieron hasta el municipio de Rincón de la Victoria, que al ser demarcación de la Guardia Civil dio paso a una investigación conjunta entre ambos cuerpos. Finalmente, la presión policial llevó al Calvo a confesar el crimen y ubicar el lugar donde se deshizo del cuerpo.

Sistema Viogén

A lo largo de las pesquisas, los agentes han comprobado que tanto el presunto autor del crimen como la víctima tenían reseñas en el sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogén) por relaciones anteriores. Él como presunto agresor y ella como víctima. De las tres reseñas de Cristina, una seguía activa. De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la tercera mujer asesinada por su pareja o expareja en la provincia en lo que va de año tras los casos de Vicky en La Palmilla, en Málaga capital, el pasado mes de junio y el de Victoria en Alhaurín el Grande en enero.