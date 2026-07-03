Landaluz trae a Málaga su Andalusian Cooking Tour con una cena en el restaurante Beluga y los chefs Diego René y Fran Rascado

La iniciativa Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur, impulsada por el clúster agroalimentario Landaluz y la Junta de Andalucía, ha celebrado este jueves en Málaga la última parada veraniega de su gira de 2026 con una cita en el restaurante Beluga, situado en la Plaza de las Flores de la capital. Los chefs Diego René, que hizo de anfitrión, y Fran Rascado, del restaurante Alaparte, ofrecieron una cena a cuatro manos donde los grandes protagonistas fueron los productos andaluces de las marcas participantes en la gira (Montesierra, Herpac, Panadería Artesana Obando, Frutos Secos San Blas, Hacienda Guzmán y Saladitos).

El menú estuvo compuesto, para comenzar, por gazpacho de altramuces y atún curado con tapenade de aceitunas manzanilla y gordal con IGP, además de bikini de papada ibérica, atún rojo y trufa. Como platos principales, molleja a la brasa y castaña lacada, arroz con jamón ibérico de bellota y perdiz a la cazadora y trigo con AOVE. De postre, tarta de almendra y merengue.

El fin de esta gira pasa por poner en valor los productos andaluces adheridos a Landaluz y a Gusto del Sur, fusionando la alta gastronomía andaluza con la difusión de los productos autóctonos. La gira se enmarca dentro del proyecto Andalucía Cocina, buque insignia de Landaluz, que trabaja para destacar tanto el papel de los productores como el de los restauradores, ambos protagonistas absolutos del tour.

Los chefs Diego René, que hizo de anfitrión el restaurante Beluga de Málaga, y Fran Rascado, del restaurante Alaparte. / L. O.

El clúster agroalimentario Landaluz es la entidad referente del sector agroalimentario de Andalucía, aglutinando casi el 70% de la facturación total del sector en la comunidad.

Gira 2026 de Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur

La edición de 2026 de Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur arrancó en Almería, pasando después por Huelva, Córdoba Sevilla, Jerez y, anoche, Málaga, y recorrerá el resto de provincias andaluzas finalizando la campaña en Madrid. En cada una de ellas, un chef anfitrión elabora un menú junto a un cocinero local invitado, empleando los productos de las empresas que forman parte de Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur.

Uno de los platos de la cena ofrecida en el restaurante Belega de Málaga dentro del Andalusian Cooking Tour de Landaluz. / L. O.

La próxima parada de la gira será, ya tras el verano, en Granada, el 24 de septiembre: Juan Pedro Ortiz recibirá en Trescero a Jesús León, de Señor Cangrejo. Le seguirá Jaén, con el chef Juanpa Gámez haciendo de anfitrión para Periko Ortega, de ReComiendo.

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La gira de este 2026 acabará el 5 de noviembre en El restaurante El Campero de Madrid, con el chef Julio Vázquez a la cabeza, que recibirá a tres cocineros: Javier Muñoz, de La Carboná; Diego René, de Beluga; y Juan Pedro Ortiz, de Trescero.