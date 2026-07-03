La línea 25 de la EMT ya cruza el campus de Teatinos y conecta directamente con el metro Andalucía Tech

La línea 25 de la EMT ya circula por el interior del campus de Teatinos. El nuevo recorrido, en funcionamiento desde el pasado 15 de junio, modifica el itinerario entre el Paseo del Parque, Campanillas y Málaga TechPark para acercar el autobús a la Universidad de Málaga e incorporar una parada en la estación de metro Andalucía Tech.

El cambio mejora la conexión de los vecinos de Campanillas y de los trabajadores del parque tecnológico con el campus universitario, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, la Ciudad de la Justicia y la red de metro.

Un recorrido que cruza todo el campus

La principal novedad se encuentra en el tramo de Teatinos. Hasta ahora, la línea llegaba a la plaza Manuel Azaña y continuaba hacia Campanillas sin atravesar el recinto universitario. Con la modificación, el autobús se desvía por la avenida Gregorio Prieto, junto a la Ciudad de la Justicia, para continuar por el bulevar Louis Pasteur, donde da servicio a varias facultades de la Universidad de Málaga.

E / L.O.

El recorrido sigue por la avenida Doctor Ortiz Ramos, realiza parada en la estación de metro Andalucía Tech y continúa por la avenida Marcelino Camacho hasta enlazar de nuevo con su itinerario habitual a la altura del Parque Cementerio. Este trazado se realiza en ambos sentidos, por lo que la línea cruza ahora el campus universitario tanto en dirección a Campanillas como hacia el centro de la ciudad.

Más conexiones para Campanillas y Málaga TechPark

La nueva ruta facilita el acceso desde Campanillas a equipamientos como el Hospital Universitario Virgen de la Victoria o la Ciudad de la Justicia, además de mejorar la movilidad de los trabajadores de Málaga TechPark y de la comunidad universitaria.

La nueva parada en Andalucía Tech permite, además, enlazar directamente con la línea de metro y desplazarse con mayor facilidad hacia otros puntos de la ciudad como Vialia, el distrito de Carretera de Cádiz o el entorno del Palacio de Deportes Martín Carpena.

La ampliación del recorrido ha llevado a la EMT a reforzar el servicio para mantener la frecuencia de paso. La línea cuenta ahora con una flota de 15 autobuses, tres más en días laborables y uno adicional durante fines de semana y festivos. También se han incorporado autobuses híbridos articulados de 18,5 metros, con mayor capacidad que los vehículos de 12 metros que prestaban servicio hasta ahora.

Prioridad semafórica para los autobuses

La puesta en marcha del nuevo itinerario ha sido posible tras la finalización de las obras de mejora de la calle Jiménez Fraud y la activación del sistema de prioridad semafórica en el cruce con el bulevar Louis Pasteur.

Este sistema detecta la llegada de los autobuses de la EMT y les concede prioridad de paso, reduciendo los tiempos de espera en este punto sin interferir en la circulación del Metro de Málaga.