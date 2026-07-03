Málaga arranca la primera operación salida del verano con más de 3.200 vuelos este fin de semana

Málaga arranca su primera operación salida del verano con una intensa actividad en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. El aeródromo malagueño afronta el primer fin de semana de julio con un total de 3.219 vuelos programados, entre llegadas y salidas.

La actividad se enmarca dentro del dispositivo de arranque del verano, que en el caso del aeropuerto malagueño contempla 6.140 vuelos entre el 26 de junio y el 5 de julio. Esta cifra supone un ligero incremento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se programaron 6.105 operaciones. De ese total, 4.944 vuelos son internacionales y 1.196 nacionales, lo que confirma de nuevo el peso del turismo extranjero en la Costa del Sol.

Málaga concentra el mayor volumen de vuelos de Andalucía

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol vuelve a situarse como el principal motor aeroportuario de Andalucía durante esta primera operación salida. Los aeropuertos andaluces prevén en conjunto 8.735 vuelos en este arranque del verano, un 2,5% más que en 2025, y Málaga concentra la mayor parte de esa actividad.

En el conjunto de España, los aeropuertos de la red de Aena prevén 22.290 vuelos durante el primer fin de semana de julio, según los datos del operador facilitados a Europa Press. El domingo será la jornada con más actividad, con 7.474 vuelos, seguido del sábado, con 7.448, y del viernes, con 7.368.

Solo este fin de semana se han programado más de 3.000 vuelos. / Álex Zea

La DGT activa la Operación Especial Verano

La Dirección General de Tráfico activa este viernes 3 de julio, a las 15.00 horas, la primera Operación Especial Verano 2026, con una previsión de 226.300 desplazamientos por las carreteras de Málaga hasta la medianoche del domingo. En el conjunto de Andalucía, la DGT espera más de 1,1 millones de movimientos durante este primer dispositivo especial del verano.

El aumento de la movilidad también se notará en otros transportes. El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol afronta el primer fin de semana de julio con 3.219 vuelos programados, mientras que Renfe refuerza su oferta estival con más plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia. A ello se suman los desplazamientos en autobús y el incremento de conexiones marítimas durante la temporada alta.

Más plazas en avión para el verano

El aumento de la movilidad aérea llega acompañado de un refuerzo de plazas por parte de las compañías. Iberia ha anunciado para este mes de julio 3.021.958 asientos, un 5% más que en 2025. En el conjunto de la temporada estival, que se extiende desde finales de marzo hasta finales de octubre, el grupo pondrá a la venta 21,42 millones de plazas.

Air Europa también incrementa su oferta este verano, con 9,3 millones de asientos entre junio y septiembre, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía refuerza así su programación en una temporada marcada por el aumento de la demanda turística.

La operación salida también se nota en trenes y carretera

La movilidad no se concentrará solo en los aeropuertos. Renfe ofrecerá este verano más de 21,6 millones de plazas para viajar en todos sus trenes, de las que 8,9 millones corresponden a alta velocidad y larga distancia. La compañía suma además 100.000 asientos adicionales respecto a los ofertados en 2025.

Iryo ofrecerá sus servicios habituales en todas sus rutas. / D. R.

Las líneas de alta velocidad con mayor demanda este verano serán las que unen Madrid con la Comunitat Valenciana, el norte peninsular, Andalucía y Cataluña. En paralelo, el Sindicato Ferroviario mantiene convocada una huelga para el 15 de julio, después de la realizada el pasado lunes 29 de junio.

También Iryo ha asegurado que mantendrá sus servicios habituales en todas sus rutas durante estas fechas, con el objetivo de garantizar la movilidad de los usuarios en plena temporada alta.

Ouigo conecta Málaga y Barcelona este verano

Una de las novedades ferroviarias del verano para Málaga llega de la mano de Ouigo. El operador de alta velocidad low cost prestará por primera vez durante la temporada estival una frecuencia directa entre Barcelona y Málaga de viernes a lunes.

El servicio funcionará entre el 20 de julio y el 6 de septiembre, salvo los días 24, 26 y 31 de julio y 2 de agosto. Esta conexión refuerza la oferta ferroviaria entre la Costa del Sol y Cataluña en uno de los periodos de mayor movimiento turístico del año.

Autobuses y transporte marítimo completan el dispositivo

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha puesto en marcha una nueva edición del Programa Estival de Transporte al Litoral, que permitirá a miles de vecinos de los municipios del interior de la Axarquía desplazarse en autobús hasta las playas durante los meses de julio y agosto. El programa mantiene 14 rutas en toda la provincia de Málaga, de las que 11 discurren por municipios axárquicos, consolidando a la comarca como la principal beneficiaria de esta iniciativa.

El objetivo del programa es facilitar el acceso al litoral a las localidades que carecen de una conexión directa mediante transporte público, fomentando una movilidad más sostenible, reduciendo el uso del vehículo privado.

Además de estas conexiones, el programa incluye otras cinco rutas en diferentes puntos de la provincia de Málaga, alcanzando un total de 14 itinerarios, con una inversión estimada de 45.000 euros y un servicio que beneficiará a 52 localidades malagueñas y a una población cercana a los 70.000 habitantes.

Por otro lado, la patronal del autobús, Confebus, prevé que el 29% de los viajeros por carretera se desplace en autobús a lo largo de este verano, una opción que gana peso en los desplazamientos nacionales durante las vacaciones.

En el transporte marítimo, Baleària ha programado su mayor oferta comercial para la Operación Paso del Estrecho, con hasta 37 servicios diarios entre España y el norte de África entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. La naviera también incrementará las conexiones interinsulares en Canarias con cuatro nuevas embarcaciones.