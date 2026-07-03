Málaga conectará el interior con sus playas a través de 14 nuevas rutas de autobús en verano

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha ejecutado el séptimo Programa Estival de Transporte al Litoral. Dicho proyecto contará con 14 nuevas rutas de autobús, con una inversión estimada de 45.000 euros, permitirá conectar los municipios del interior de la provincia con las playas durante los meses de verano.

El inicio del programa será este mismo fin de semana y se diseña como un servicio público interurbano de uso general para viajeros que tendrá un carácter temporal. Este está destinado para operar en trayectos de menos de una hora que no se encuentran cubiertos por el transporte público regular. Por otro lado, el coste para el usuario equivale a tarifas de autobús convencionales y la Junta de Andalucía es la que completa la diferencia del coste real de estas.

Mayor movilidad para 70.000 malagueños

Esta iniciativa, impulsada por el Consorcio de Transporte Metropolitano, permitirá que 52 localidades malagueñas tengan una mejor movilidad este verano. Esto supone que en torno a 70.000 habitantes se beneficiarán de estos servicios. Entre sus efectos positivos, permitirá mejorar el tráfico de la costa y reducir la contaminación a la atmósfera que supone el tránsito masivo de vehículos.

De esta forma, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales, ha destacado la apuesta de la Junta por un transporte sostenible: “Este programa demuestra el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno por una movilidad más sostenible y más accesible para todos los malagueños, especialmente en verano y prestando especial atención a los municipios más alejados de la costa”.

A su vez, Morales ha animado a todos los malagueños a hacer uso de este servicio, cuyo inicio se sitúa en el año 2019. De esta forma, lo ha puesto en valor: “Este programa se ha consolidado como la mejor alternativa para que los municipios del interior dejen el coche en sus casas para poder disfrutar de un día de playa con tranquilidad”.