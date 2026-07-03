Málaga sufre el segundo junio más caluroso desde que existen registros oficiales

El calor intenso de este mes de junio es histórico. Sólo supera la media provincial de 24,8 grados centígrados los 25,4 grados de junio de 2025. En la serie oficial facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se refleja que hemos tenido un mes "extraordinariamente cálido". Y ese calor extremo se ha reflejado, por ejemplo, en las playas. Los ayuntamientos cada año anticipan más los dispositivos de salvamento, como consecuencia de que los bañistas adelantan su presencia en el litoral para mitigar en plena primavera unos rigores más propios de julio.

La tendencia seguirá al alza, como avanza a este periódico el director en Málaga de la Aemet, Jesús Riesco, "Se avecina una nueva ola de calor, que propiciará que este mes sea significativamente más cálido de lo normal. El nuevo episodio de temperaturas muy elevadas empezará a dejarse sentir este fin de semana, aunque ya sabemos que Málaga queda un poco al margen. Pero sí que tendremos temperaturas con niveles de aviso la próxima semana en muchos puntos del interior de la provincia", manifiesta.

El alivio en las playas o en la alta montaña, frente a estas máximas que se esperan casi extremas

Riesco agrega que en la costa no habrá avisos por calor, porque es levante lo que se espera a nivel del mar. En este aspecto, tanto las playas como la alta montaña serán las zonas ideales para escapar a esta nueva ola de calor. "Julio seguramente sea de los más cálidos de la serie histórica, no obstante", apunta el propio director territorial en Málaga.

Los expertos recomiendan que ante el calor de estas fechas no olvidemos la hidratación o los protectores solares. / Álex Zea

Los números del mes ya finalizado deben preocuparnos y mucho. En el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, donde existen registros oficiales y por meses desde hace más de 80 años, junio deparó una temperatura media máxima de 30,5 grados, con 21,3 grados de mínima media. Así se saldó el mes con 25,9 grados de media, que suponen 1,1 grados más que la media de toda la provincia para este pasado mes. Es el tercer mes más cálido desde 1942 en la terminal aeroportuaria malagueña.

Estos son los registros anteriores que también fueron de récord

Los dos anteriores meses con mayores registros en el Aeropuerto malagueño son 2022, con 26,1 grados de media, y 2025, que acabó con 26,2 y se convirtió en el más caluroso de toda la historia. "Ha sido además un mes muy seco, sin apenas precipitaciones en la provincia", alega Riesco.

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Y recordemos que este junio tan seco sigue a una primavera especialmente escasa en lluvias. Así los embalses continúan llenos, pero gracias a los registros del pasado invierno y el cambio de tendencia que hubo en 2025. En términos técnicos, la sombra de la sequía continúa en la provincia, por mucho que los pantanos hayan recuperado reservas inéditas desde 2013.