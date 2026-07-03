La malagueña Aertec vende al Grupo SII su rama de ingeniería de fabricación para terceros: "Nos redirigimos a negocios de mayor valor añadido y alto potencial"

La compañía malagueña Aertec, especializada en el sector aeronáutico, ha culminado una nueva fase de su plan estratégico 2026-2028 con la finalización del proceso de venta de su división de ‘manufacturing engineering’ (o ingeniería de fabricación) al Grupo SII, para concentrar así todos sus recursos en ambos sectores. Aertec, que tiene su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha explicado este viernes que, con esta "aceleración" de su plan estratégico, se redirigen activos financieros y de gestión "hacia negocios de mayor valor añadido y alto potencial de crecimiento", donde pretende reforzar su papel de liderazgo en los próximos años.

Con esta venta al Grupo SII de la parte del negocio dedicada a la prestación de servicios a terceros, la tecnológica malagueña afirma que gana capacidad financiera para acelerar sus procesos de innovación, industrialización y desarrollo tecnológico.

El CEO y fundador de Aertec, Antonio Gómez-Guillamón, recuerda que la empresa presenta un EBITDA consolidado del 10% y que mantiene su objetivo de llegar a los 100 millones de euros de facturación en 2031. "Para lograrlo, seguiremos incorporando talento especializado, ampliando nuestra presencia internacional y consolidando capacidades industriales propias que nos permitan aportar más valor, más autonomía tecnológica y mayor competitividad", ha explicado.

La compañía explica que "continuará atrayendo profesionales altamente cualificados" a Málaga, Sevilla y el resto de sus bases en España y el resto del mundo, "capaces de aportar conocimiento experto, innovación y visión industrial". El objetivo es, según añade, "consolidar un equipo preparado para competir en entornos cada vez más exigentes y desarrollar soluciones para el sector aeronáutico y de Defensa diferenciales con impacto real".

Antonio Gómez-Guillamón, CEO y cofundador de la firma malagueña Aertec Solutions. / L. O.

La intención declarada de Aertec es "seguir profundizando en el liderazgo en el sector aeronáutico". La empresa resalta que el talento ha sido el "principal motor" que le ha permitido llegar hasta su posición actual de "ventaja y liderazgo" y es "el que permitirá afrontar una nueva etapa de crecimiento con bases sólidas".

"La transformación emprendida responde a la voluntad de ofrecer proyectos de mayor valor tecnológico, más especializados y alineados con las nuevas necesidades del mercado. En este proceso, las personas seguirán ocupando un papel central", asegura.

Gómez-Gullamón, CEO de Aertec: "Construir una compañía más fuerte, globaly especializada"

"Crecemos con una visión clara: construir una compañía más fuerte, más global, especializada en consultoría aeroportuaria y tecnología propia para aviación y defensa, mejor preparada para responder a las necesidades de nuestros clientes y mercados, con instalaciones de producción y soporte al ciclo de vida, atendiendo a los requisitos de capacidad industrial necesarios para la máxima autonomía estratégica", ha afirmado Gómez-Guillamón.

Antonio Gómez-Guillamón y Vicente Padilla, fundadores de la malagueña Aertec. / La Opinión

El plan estratégico de crecimiento de la compañía para el periodo 2026-2028, que contempla una inversión de 15 millones de euros orientada a impulsar su liderazgo tecnológico y reforzar su presencia internacional. Aertec mantiene un ritmo de crecimiento sostenido superior al 18% anual y en este periodo potenciará su perfil tecnológico, incorporando capacidad industrial, para duplicar su negocio en una segunda fase del plan estratégico, que abarcará otros tres años (2029-2031). Dado que la empresa cerró 2025 con 51 millones de euros de facturación, el objetivo es que para 2031 la cifra sea de 100 millones de euros.