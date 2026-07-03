Medicina y el doble grado de Informática y Matemáticas, las notas de corte más altas de la UMA

Ya se conocen las notas de corte de acceso a la Universidad de Málaga para el curso 2026-27, en la primera adjudicación.

Y un año más, el grado en Medicina es la titulación que exige una mayor calificación, con un 13,125, seguida del doble grado de Matemáticas + Ingeniería Informática, con un 13,058. Son las dos titulaciones en las que el último estudiante que realizó la PAU en junio y pidió esos grados en primer lugar obtuvo la nota que marca la cifra actual.

Las titulaciones de la Universidad de Málaga que superan el 12

Por debajo de ellas, en la franja superior al 12, hay cinco titulaciones. La nota más alta en este bloque la pide el doble grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Industrial y Desarrollo del Producto, con un 12,492.

Le siguen el grado de Enfermería en Málaga (12,379); el doble grado de Criminología + Psicología (12,116); el grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial (12,069); y Fisioterapia, con 12,064.

Las carreras de la UMA que piden más de un 11

Otras nueve carreras de la Universidad de Málaga piden más de 11 para ingresar, sobre un máximo de 14 puntos. Son las siguientes: doble grado de Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación + Matemáticas (11,973); Enfermería en el centro adscrito Virgen de la Paz de Ronda (11,918); Bioquímica (11,798); Matemáticas (11,546); Psicología y Logopedia (11,500); el doble grado de Ingeniería Electrónica + Ingeniería Mecánica (11,478); Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (11,320); Ingeniería de la Salud (11,206); e Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (11,152).

Treinta titulaciones de la UMA están por encima del 10

Además, 14 titulaciones piden más de un 10 para entrar en ellas, por lo que, en resumen, 30 titulaciones de la UMA están por encima del 10 de exigencia para poder ser cursadas.

En este último bloque, por encima del 10, se sitúan Ingeniería Mecánica (10,878); Psicología (10,793); Podología (10,769); Fundamentos de Arquitectura (10,758); Ingeniería de Organización Industrial (10,385); Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (10,334); Ingeniería del Software (10,314); Biología (10,309); el doble grado de Administración y Dirección de Empresas + Derecho (10,258); Terapia Ocupacional (10,257); Ingeniería Informática (10,254); el doble grado de Finanzas y Contabilidad + Administración y Dirección de Empresas (10,178); Criminología (10,125); y el doble grado de Derecho + Criminología (10,123).

Segunda adjudicación y fechas de matriculación

Cabe destacar que estas notas de corte de la UMA se corresponden con la primera adjudicación del proceso de preinscripción.

Alumnos durante el primer día de las pruebas de selectividad en Málaga / Álex Zea

No obstante, según se matriculen o no los alumnos, dependiendo de las renuncias, se hará hasta una adjudicación más, el 16 de julio, y cinco listas de resultas, los días 24 de julio, 3, 11 y 24 de septiembre, y 8 de octubre. En todas ellas pueden moverse las plazas.

La matriculación en la Universidad de Málaga se podrá realizar entre hoy, 3 de julio, y el 9 de julio. El mapa de titulaciones de la UMA en la actualidad es de 62 grados y 16 dobles grados.

Adjudicación de la fase extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de la PAU se celebró del 30 de junio al 2 de julio. En este caso, las calificaciones se conocerán el 9 de julio, fecha en la que también comenzará el plazo para presentar solicitudes de admisión.

Para esta fase extraordinaria, la primera adjudicación está prevista para el 24 de julio y la segunda, para el 3 de septiembre. Las tres listas de resultas se publicarán entre el 11 de septiembre y el 8 de octubre.