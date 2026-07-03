Movilidad en Málaga: estos son los cortes de tráfico previstos para este fin de semana

El Ayuntamiento de Málaga ha dado a conocer los cambios en el tráfico previstos para este fin de semana debido a varias salidas procesionales y a unos trabajos de izado que obligarán a realizar cortes de circulación en diferentes puntos de la ciudad.

Las principales incidencias se concentrarán durante el sábado 4 de julio, con motivo de dos procesiones, y el domingo 5 de julio, cuando se cortará un tramo de la Alameda de Barceló por unas operaciones de izado. Por ello, se recomienda a quienes tengan que desplazarse por estas zonas que lo hagan con tiempo o, si es posible, opten por recorridos alternativos.

Dos procesiones marcarán la jornada del sábado

La primera de las citas será la procesión de la Virgen del Carmen de Huelin, que arrancará a las 7.00 horas. La imagen recorrerá las calles Navas, Garcerán, Río, Eduardo Marquina, Carpio y Hoz hasta llegar a la parroquia de San Patricio.

Como suele ocurrir en este tipo de celebraciones, el tráfico se irá cortando de forma puntual a medida que avance la procesión y volverá a la normalidad una vez haya pasado el cortejo, por lo que se esperan algunas retenciones en el entorno de Huelin durante la mañana.

Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar el pasacalles y la ofrenda floral a la Virgen de los Dolores y la Virgen de las Cañas. El recorrido comenzará en la calle Víctor Hugo y continuará por Emilio Zola, el parque Virgen de las Cañas, Andersen, Lope de Rueda, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de nuevo Lope de Rueda, Matilde del Nido y finalizará en el parque Andrés Jiménez Díaz. Al igual que por la mañana, los cortes de tráfico serán temporales y se irán levantando conforme vaya avanzando la comitiva.

La Alameda de Barceló permanecerá cortada el domingo

Los cortes continuarán el domingo 5 de julio por unos trabajos de izado que obligarán a cortar al tráfico un tramo de la Alameda de Barceló entre las 8.00 y las 13.00 horas. En concreto, permanecerá cerrada la calzada entre las calles Valera y Huerta. Para reducir el impacto sobre la circulación, el Ayuntamiento habilitará un itinerario alternativo que discurrirá por la Alameda de Patrocinio, Antonio Linares Pezzi y la calle Rojas.

Desde el Área de Movilidad recuerdan la importancia de respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de la Policía Local para facilitar tanto el desarrollo de los actos como la circulación en las zonas afectadas.