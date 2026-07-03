Así es el plan de inversión 2026 de Endesa para Málaga capital: nuevas subestaciones, ampliación de la capacidad de red eléctrica y casi 10 millones de inversión

La compañía Endesa ha presentado este viernes al Ayuntamiento de Málaga el grado de avance del plan de inversión en la red de distribución de Málaga durante 2026, dotado con cerca de 10 millones de euros, un importe que es un 40% superior al plan del año anterior. Uno de los puntos clave del plan de inversión para 2026 radica en el aumento de la capacidad de la red de distribución mediante el incremento de potencia de las subestaciones existentes y la construcción de nueva infraestructura, para lo que se está destinando un montante de 2,7 millones de euros, según ha explicado la empresa.

Las principales actuaciones contempladas en este plan, actualmente ejecutado al 45%, están orientadas al aumento de la capacidad de la red de distribución mediante la construcción y ampliación de infraestructuras en alta, media y baja tensión; a la digitalización de las instalaciones existentes mediante tecnologías de sensorización y telecontrol; y al refuerzo de la calidad del suministro que reciben los más de 315.000 puntos repartidos por la ciudad, que dan servicio a sus más de 600.000 habitantes.

El director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, y el director de e-distribución en Andalucía y Extremadura, filial de Redes de Endesa, Emilio Jiménez, han mantenido un encuentro con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañados de la responsable de Relaciones Institucionales de Endesa en Andalucía Oriental, Susana Carillo.

"Con este plan de inversiones, Endesa reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de Málaga mediante la construcción de una red eléctrica cada vez más robusta, digitalizada y preparada para los desafíos futuros", ha comentado la empresa.

Nueva capacidad en la red de distribución

Durante 2026 se está iniciando la ampliación de capacidad de las subestaciones Ramos y Montes, que realizan la transformación de 220 a 132 kilovoltios, y que son un punto frontera entre la red de transporte, gestionada por Red Eléctrica de España (REE), y la red de distribución. Cuando finalicen los trabajos de ampliación, previsto para 2028, esta instalación contará con 300 MW (megavatios) más de potencia en la parte de la red de distribución, lo que supondrá un incremento del 33% y 50% de su capacidad, respectivamente, según ha detallado Endesa.

Asimismo, Endesa ha comenzado la instalación de una nueva máquina transformadora de 66 a 20 kilovoltios y 40 megavatios de potencia en la subestación Universidad, lo que le aportará un 50% más de capacidad en media tensión tras su finalización estimada en unos dos años.

Además de reforzar la infraestructura existente, Endesa está desarrollando una nueva subestación de transformación de 66 a 20 kilovoltios, denominada Virreina y ubicada en la zona del mismo nombre, al norte de Ciudad Jardín. Esta instalación, que contará con dos máquinas transformadoras de 40 megavatios de potencia cada una, ofrecerá una inyección de energía en media tensión a esta zona de la ciudad.

Otra imagen del encuentro de los responsables de Endesa con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. / L. O.

Futura subestación Málaga Centro

Por otro lado, en previsión del desarrollo de la futura subestación Málaga Centro, de 220 a 66 kilovoltios, y considerada "estratégica" para responder al crecimiento urbanístico y económico de la ciudad, Endesa afirma que ya ha comenzado a planificar y proyectar la infraestructura de distribución que permitirá su conexión.

"Esta nueva subestación de transporte-distribución se encuentra pendiente de su inclusión y aprobación en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica del MITECO con horizonte 2030. Con la tramitación anticipada de las infraestructuras de distribución asociadas, Endesa busca agilizar los plazos de ejecución y reducir tiempos administrativos que pueden prolongarse durante varios años", ha explicado.

Casi 15 kilómetros nuevos de tendido eléctrico

De los 10 millones de euros de inversión prevista para 2026, Endesa está destinando 5,7 millones a actuaciones orientadas a la mejora de la calidad del servicio a sus clientes. Para ello, Endesa está desplegando casi 15 kilómetros de nuevos tendidos eléctricos, de los cuales 6,6 kilómetros corresponden a nuevas líneas soterradas de media tensión en las zonas de Cristo de la Epidemia, Mangas Verdes y Avenida Europa, principalmente, y 8,3 kilómetros de redes subterráneas de baja tensión en los entornos de Puerto de la Torre, Palmilla y Santa Rosalía-Maqueda.

Dentro de este apartado, Endesa también está acometiendo la renovación y actualización de 50 centros de transformación, que realizan la transformación de media a baja tensión, así como la mejora tecnológica de varias subestaciones eléctricas.

El soterramiento de las líneas áreas Casabermeja-Ramos y Archidona-Ramos, de 132 kilovoltios, a su paso por zona norte de El Atabal es otro de puntos destacados del plan de inversión, al aprovechar esta actuación para ampliar la sección del cable del conductor lo que aportará mayor robustez y capacidad a estos tendidos eléctricos.

Los responsables de Endesa, con su director en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez a la cabeza, explican al alcalde, Francisco de la Torre, el plan de inversiones. / L. O.

Digitalización de la red de distribución

La digitalización de las redes es otro de los ejes sobre el que pivota el plan de inversiones para 2026 en Málaga, a lo que Endesa está destinando más de 1,5 millones. Para este apartado, la compañía está llevando a cabo la instalación de elementos tecnológicos en sus infraestructuras que permiten monitorizar el estado de las instalaciones, vigilando la evolución de parámetros como las cargas, tensiones y temperaturas, para controlar su correcto funcionamiento y conseguir una gestión digital preventiva y predictiva.

"Estos sistemas de digitalización posibilitan una mayor flexibilidad en la red de distribución, capacitándola para gestionar la generación de energía distribuida, la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía y asegurando que la red eléctrica continúa siendo fiable, robusta y capaz de satisfacer las necesidades de todos los usuarios", señala.