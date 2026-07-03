A prisión el detenido por matar a su pareja, la mujer que desapareció en abril en Málaga y cuyo cuerpo ha sido hallado en un pozo de Rincón de la Victoria

La jueza titular de la plaza número 4 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga ha acordado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que ha sido detenido esta semana por presuntamente matar a su pareja, Cristina, la vecina de Ciudad Jardín de 35 años que desapareció en abril y cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria después de que el presunto autor confesara el crimen y la ubicación del cadáver. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este mismo viernes que se trata de un nuevo asesinato machista.

No han querido declarar

Según fuentes judiciales, al arrestado, que se ha acogido a su derecho no declarar ante la magistrada, se le investiga inicialmente por un delito de homicidio, aunque esta calificación puede cambiar a lo largo de la instrucción. El otro varón implicado en el crimen también ha sido enviado a prisión, en este caso mientras se le investiga por un delito de encubrimiento. Por esta misma infracción penal se investiga a la pareja de este último, que tampoco ha querido declarar, pero ha quedado en libertad con las siguientes medidas cautelares: retirada del pasaporte, comparecencia apud acta, prohibición de salida del territorio nacional. Las fuentes han explicado que el incumplimiento de cualquiera de esas condiciones incurriría en un quebrantamiento de medida cautelar que conllevaría la entrada en prisión.

Los dos investigados por encubrimiento también fueron detenidos por tráfico de drogas, ya que la investigación sobre la desaparición de Cristina terminó aflorando una trama de venta de estupefacientes al menudeo. Al no estar vinculada esta actividad con el crimen, las fuentes han precisado que el asunto de las drogas se tramita en una pieza separada que actualmene sigue secreta.

Cristina desaparece en abril

La investigación comenzó a principios de abril en Málaga capital tras denunciar la familia de Cristina que no sabían nada de ella desde 31 de marzo. La Policía Nacional catalogó muy pronto la desaparición como inquietante y terminó centrándose en su pareja, un vecino de El Palo de 49 años apodado el Calvo, y el entorno de este. Las pesquisas se extendieron hasta el municipio de Rincón de la Victoria, que al ser demarcación de la Guardia Civil dio paso a una investigación conjunta entre ambos cuerpos. Finalmente, la presión policial llevó al Calvo a confesar el crimen y ubicar el lugar donde se deshizo del cuerpo. Los investigadores también detuvieron a una pareja por presuntamente encubrir al primero y por tráfico de drogas, ya que durante las pesquisas los agentes comprobaron que el hombre y la mujer podrían estar vendiendo drogas. Los agentes encontraron en los registros dosis de marihuana, cocaína y tusi listas para su distribución al menudeo.