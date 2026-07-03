El PSOE denuncia que Juanma Moreno entregue a Vox la principal industria de Málaga: el turismo

Moreno ha entregado a Gavira la cartera de Turismo. Aunque no solo esa. También la vicepresidencia las competencias en Desregulación, Justicia y Administración Local. Este gesto no ha sentado bien en las filas de la izquierda, que califican esta transferencia de poderes como una "traición" para ciudades cuya economía se ve impulsada en gran medida por el turismo, como es el caso de Málaga.

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha acusado este viernes al reelegido presidente de la Junta de Andalucía de “utilizar" a la provincia como "moneda de cambio para mantenerse en el poder” y ha vaticinado que esta decisión podría afectar de manera directa a dos ámbitos estratégicos para la provincia: el turismo y la relación de la Junta con los ayuntamientos. “No hablamos de una consejería cualquiera, sino de la principal industria de la provincia de Málaga, un sector que genera miles de empresas, cientos de miles de empleos y buena parte de la riqueza de nuestra tierra”, ha reivindicado.

A Aguilar le preocupa la imagen del turismo fuera de Málaga, ahora vinculada a la ultraderecha. “Es una auténtica traición a Málaga”, ha afirmado. Según el parlamentario, esta es “la provincia que más crece, la que más turistas recibe y una de las que más aporta a la economía andaluza".

Administración Local, en manos de Abascal

El PSOE también ha denunciado que el Partido Popular haya cedido a Vox las competencias de Administración Local, “dejando en manos de la ultraderecha el diálogo de la Junta con los municipios, las inversiones, la cooperación y la financiación municipal”. Aguilar ha reivindicado que la provincia a la que llama "talismán" y donde se crió el recién elegido presidente de la Junta "merecía salir reforzada" de los acuerdos con Vox. Unos pactos a los que se refiere como "vergonzosos".