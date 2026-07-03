El sector agroalimentario malagueño se abre paso en el mercado gourmet de Estados Unidos

Las empresas malagueñas Ubago y Artespecia, junto a otros seis negocios andaluces, participaron en la 70ª edición de la feria Summer Fancy Food, la exposición de alimentos de especialidad más importantes en la Costa Este de Estados Unidos que se desarrolló del 28 de junio al 1 de julio en el Jacob K. Javits Convention Center de Nueva York.

Este encuentro profesional acogió a 2.000 expositores de 50 países diferentes y contó con una afluencia de 32.000 visitantes, entre ellos, fabricantes, compradores, brokers, chefs, inversionistas y periodistas. Precisamente uno de los objetivos principales de la asistencia de la delegación andaluza es fomentar la presencia de los productos agroalimentarios a través del contacto con diferentes importadores y distribuidores, así como identificar nuevas oportunidades comerciales en un mercado de elevado poder adquisitivo y con una demanda creciente de productos gourmet y de especialidad.

A través de una misión comercial organizada por Andalucía Trade, la comunidad autónoma pretende reforzar la presencia del sector agroalimentario andaluz en el mercado estadounidense, en el que es líder de exportación, situando a las empresas andaluzas en uno de los países más grandes, exigentes y dinámicos del mundo. A pesar de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según datos del Icex, el mercado estadounidense mantiene un elevado interés por el producto español y la marca España.

Empresas andaluzas

Junto a las empresas malagueñas Ubago y Artespecia, también han participado los negocios andaluces: Vinagres de Yema (Cádiz), Toro Albalá (Córdoba), Brotherfood Quality (Córdoba), Tostaderos Sol de Alba (Granada), Cielo y Tierra Olive (Jaen) y Beyond Olive Oil (Jaen). Durante su travesía de promoción en Nueva York, todas estas firmas ha contado con el apoyo de la Red Andalucía TRADE Internacional y cofinanciada con los fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027.

La evolución de alimentos gourmet del mercado estadaunidense es muy favorable, según datos del Icex. La demanda de productos saludables, sostenibles y de alta calidad cada vez es mayor entre los consumidores, en especial, los Millennials y la Genaración Z.

En este contexto, Estados Unidos se consolida como el principal mercado extracomunitario para la alimentación española, donde destacan productos como el aceite de oliva virgen extra, los quesos gourmet, el jamón ibéricos, las aceitunas, las conservas de pescado, los frutos secos premium y otros alimetnos de alto valor añadido.

Andalucía líder en exportaciones

Las exportaciones españolas se encuentran en sexta posición como proveedor de alimimentos en el mercado estadounidense y la primera fuera de Europa. La demanda entre los productos españoles no se limita a los productos tradicionales, sino también entre los alimentos más novedosos y especializados.

El atractivo de este mercado se explica por el perfil del consumidor estadounidense, carectizado por su elevada capacidad adquisitiva y su interés por productos innvodores y saludables.

Andalucía lideró en 2025 las exportaciones españolas de alimentos y bebidas a Estados Unidos, con ventas por valor de 1.166 millones de euros, un 37% del total nacional. Las exportaciones andaluzas crecieron un 7,5% en volumen, lo que sitúa al territorio andaluz como líder nacional, con el 34% del total exportado por España, frente al crecimiento del 0,7% registrado por el conjunto del país.