Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo de Gobierno andaluzDetienen a un clan de La TrinidadCrimen a una mujer en RincónCirugía pioneraCalor extremoVPO en Distrito UniversidadCampaña de abonados Málaga CFSierra Bermeja
instagramlinkedin

Lotería

El sorteo de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en la localidad malagueña de Estepona

La encargada de vender el boleto fue Rosario Tornay, instalada desde 2018 en su punto de venta en la avenida Juan Carlos en Málaga

Rosario Tornay en su punto de venta ONCE

Rosario Tornay en su punto de venta ONCE / ONCE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aroha Moreno

Málaga

El sorteo de la ONCE del pasado 2 de julio deja un premio de 500.000 euros en la localidad malagueña de Estepona. El cupón diario de la ONCE reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros, entre otros. El ganador acertó las cinco cifras del boleto así como la serie del mismo.

La encargada de vender el boleto fue Rosario Tornay. Tornay lleva desde 2018 instalada en su punto de venta de la ONCE en la avenida Juan Carlos en Málaga, y comenta la alegría que le produce la situación. “La gente forma parte de mi día a día, este trabajo tiene eso - quiso destacar la vendedora -. Entonces cuando das un premio a uno de ellos, realmente lo sientes como tuyo”.

La representante asegura que no se lo esperaba. “Anoche creí que me sonaba el número, pero no creí que pudiera dar el premio -confiesa hoy con escepticismo-. Aún estoy que no me lo creo, necesito saber a quién le ha tocado”.

Este sorteo estaba dedicado a la Alameda Cervantes de Soria y ha dejado también 35.000 euros en la localidad malagueña de Fuengirola.

Noticias relacionadas y más

Para este viernes 3 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende la ONCE en España, ofrece un bote de 17 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
  2. El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
  3. Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
  4. Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
  5. Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
  6. Los trabajadores del Civil y el Materno, indignados con los precios del nuevo parking: 'Esto no es un parque temático, es un hospital
  7. La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control
  8. El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola

El sorteo de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en la localidad malagueña de Estepona

El sorteo de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en la localidad malagueña de Estepona

Un fallo en un cargador origina un incendio en una vivienda de Martínez Maldonado

Un fallo en un cargador origina un incendio en una vivienda de Martínez Maldonado

Arranca el cine de verano gratuito en las playas y parques de Málaga: películas, fechas y toda la programación

Arranca el cine de verano gratuito en las playas y parques de Málaga: películas, fechas y toda la programación

Los hoteleros malagueños piden a Vox que la Consejería de Turismo mantenga su "capacidad de diálogo"

Uno de los yates más caros del mundo se deja ver en Málaga: 105 metros de lujo y letras con oro de 24 quilates

Uno de los yates más caros del mundo se deja ver en Málaga: 105 metros de lujo y letras con oro de 24 quilates

La Aemet avisa de una nueva ola de calor que convertirá Málaga en "el Sáhara": dónde se rozarán los 40ºC

La Aemet avisa de una nueva ola de calor que convertirá Málaga en "el Sáhara": dónde se rozarán los 40ºC

La Aemet avisa de una nueva ola de calor que convertirá Málaga en "el Sáhara"

La malagueña Aertec vende al Grupo SII su rama de ingeniería de fabricación para terceros: "Nos redirigimos a negocios de mayor valor añadido y alto potencial"

La malagueña Aertec vende al Grupo SII su rama de ingeniería de fabricación para terceros: "Nos redirigimos a negocios de mayor valor añadido y alto potencial"
Tracking Pixel Contents