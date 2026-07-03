Lotería
El sorteo de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en la localidad malagueña de Estepona
La encargada de vender el boleto fue Rosario Tornay, instalada desde 2018 en su punto de venta en la avenida Juan Carlos en Málaga
Aroha Moreno
El sorteo de la ONCE del pasado 2 de julio deja un premio de 500.000 euros en la localidad malagueña de Estepona. El cupón diario de la ONCE reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros, entre otros. El ganador acertó las cinco cifras del boleto así como la serie del mismo.
La encargada de vender el boleto fue Rosario Tornay. Tornay lleva desde 2018 instalada en su punto de venta de la ONCE en la avenida Juan Carlos en Málaga, y comenta la alegría que le produce la situación. “La gente forma parte de mi día a día, este trabajo tiene eso - quiso destacar la vendedora -. Entonces cuando das un premio a uno de ellos, realmente lo sientes como tuyo”.
La representante asegura que no se lo esperaba. “Anoche creí que me sonaba el número, pero no creí que pudiera dar el premio -confiesa hoy con escepticismo-. Aún estoy que no me lo creo, necesito saber a quién le ha tocado”.
Este sorteo estaba dedicado a la Alameda Cervantes de Soria y ha dejado también 35.000 euros en la localidad malagueña de Fuengirola.
Para este viernes 3 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende la ONCE en España, ofrece un bote de 17 millones de euros.
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