Los vecinos reclaman el arreglo prioritario de las VPO que adquirirá el IMV en Soliva

Los vecinos del bloque de VPO de InmoCaixa en Soliva, en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, 22, respaldan la compra de 77 de las 98 viviendas del inmueble, después de conocer por este periódico, que ayer jueves, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) iba a aprobar una modificación presupuestaria de 3,4 millones de euros para formalizar la compra.

El Ayuntamiento ejerció el derecho de tanteo y retracto, después de que InmoCaixa le comunicara de que iba a venderlas a un fondo de inversión.

Vista de la promoción de InmoCaixa en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, 22, en Soliva, el mes pasado. / A.V.

La prioridad: el arreglo de las zonas comunes y las viviendas

Los vecinos también recalcan que su prioridad es el arreglo de un largo número de desperfectos tanto en las zonas comunes como en sus viviendas de alquiler, desatendidas, en ocasiones durante años, por InmoCaixa, critican.

A este respecto, Francisco Granados, abogado de un grupo de inquilinos, y que respaldó la compra municipal, recordó a este periódico que «se están cayendo los elementos comunes, hay humedades, la lluvia llega a todas partes, hay verdín y hay instalados unos paneles solares que no funcionan desde 2009».

Detalle del panel del ascensor del inmueble de VPO de InmoCaixa en Soliva, con los números desaparecidos. / A.V.

Que dejen la urbanización "como los chorros del oro"

Francisco Granados, que subrayó que vivienda pública no puede ser sinónimo de «viviendas en mal estado o no conservadas», pidió al Ayuntamiento que comunique la situación a InmoCaixa, para «ponerse de acuerdo, y que dejen la urbanización como los chorros del oro, como se merecen los vecinos».

En relación con esto, La Opinión visitó hace unos días la promoción, y seguían las mismas quejas por falta de mantenimiento de cinco meses atrás.

«El concejal Francisco Pomares nos dijo que se haría cargo de los desperfectos. Nos da igual quién lo haga pero que lo arreglen», indicó una inquilina, y puso el ejemplo del suelo de su casa, «levantado porque me dieron la casa hecha una porquería, se me rompió una tubería porque los de InmoCaixa la perforaron cuando pusieron un toallero que viene de fábrica. Tuve que contratar un seguro para arreglar yo la tubería; pero el suelo sigue igual desde hace tres años».

Un grupo de inquilinos y el presidente vecinal de Soliva, en el patio con verdín de la promoción de VPO de Soliva, en febrero. / A.V.

Junto a ella, otra vecina comentó que una ventana se le había desprendido, y tras numerosos correos a InmoCaixa, tuvo que costearse la reparación, al tiempo que recordó que son varias las inquilinas que han tenido el mismo problema con sus ventanas.

Dudas sobre la compra de 6 viviendas

Del resto de la promoción, se trata de viviendas adquiridas por los inquilinos a InmoCaixa, salvo 6, que han sido vendidas a Techo Hogar Socimi S.A.

En relación con la compra, el abogado Francisco Granados ha reclamado en un escrito al IMV información sobre la operación, dado que Techo Hogar Socimi «negocia en el mercado de capital riesgo», por lo que manifiesta «serias dudas acerca de la legalidad de la operación de venta», aparte de preguntar por qué el Ayuntamiento no ejerció, como con el resto de pisos, el derecho de tanteo y retracto.

El bloque de VPO gestionado por InmoCaixa en Soliva, en la calle Cristóbal Cuevas, 22. / A.V.

Por otra parte, también pregunta al IMV si la compraventa «supone un riesgo al actual régimen protegido» de las viviendas.

Francisco Pomares: "Mantendremos la comunidad como debe ser"

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, explicó ayer a este diario que, "gracias a Tu Techo, que se lo ha alquilado a San Juan de Dios", una de las viviendas de Soliva está sirviendo de vivienda temporal, "hasta final de año" a Marisol Troncoso, su madre de 95 años y el resto de su familia, los desahuciados el mes pasado de un piso en la calle Mauricio Moro Pareto, de lo que informó este periódico.

La familia desahuciada de la calle Mauricio Moro Pareto, ha sido realojada temporalmente en uno de los pisos de esta promoción. / A.V.

La familia está a la espera de la finalización de una vivienda de VPO que le fue adjudicada, informó. "Nada más que por esa historia merece la pena", remarcó.

En relación con los desperfectos, Francisco Pomares subrayó que cuando el Ayuntamiento compre las viviendas, "entraremos como uno más en la comunidad de propietarios, que hará frente al mantenimiento; la mantendremos como debe ser", indicó.