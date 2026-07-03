Uno de los yates más caros del mundo se deja ver en Málaga: 105 metros de lujo y letras con oro de 24 quilates

El Lady Moura, una de las embarcaciones más lujosas y reconocibles del mundo, vuelve a dejarse ver en Málaga. El megayate permanece atracado en Muelle Uno, donde su imponente silueta ha vuelto a atraer las miradas de vecinos, visitantes y curiosos del Puerto de Málaga.

No es una embarcación cualquiera. El Lady Moura es sinónimo de lujo flotante. Construido por los astilleros alemanes Blohm+Voss y diseñado por el arquitecto italiano Luigi Sturchio, este yate de grandes dimensiones ha sido durante décadas uno de los símbolos más visibles de la navegación de alto nivel.

La embarcación pertenece al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, un conglomerado empresarial vinculado a compañías como TV Azteca, Banco Azteca y Grupo Elektra. El magnate adquirió el yate al empresario saudí Nasser Al-Rashid en una operación situada por medios especializados en torno a los 125 millones de dólares.

El Lady Moura ya es un habitual de algunos de los enclaves náuticos más exclusivos de Europa. Suele dejarse ver en puertos como Antibes, en el sur de Francia, Palma de Mallorca, Mónaco o distintos puntos de la Costa del Sol. En Málaga, su anterior visita se produjo el pasado 14 de mayo, antes de este nuevo atraque en Muelle Uno.

105 metros de eslora y capacidad para decenas de personas

Las cifras del Lady Moura ayudan a entender por qué este megayate no pasa desapercibido. La embarcación cuenta con 105 metros de eslora y está propulsada por dos motores diésel Deutz de cerca de 6.900 caballos de potencia cada uno, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 20 nudos.

A bordo puede alojar a una treintena de pasajeros, atendidos por una amplia tripulación. Algunas fichas técnicas especializadas sitúan su capacidad en torno a 30 invitados y unos 60 tripulantes, unas dimensiones propias de un auténtico hotel de lujo sobre el mar.

Letras de oro de 24 quilates

Uno de los elementos más llamativos del Lady Moura está en su propio nombre. Las letras doradas que identifican la embarcación, así como su escudo distintivo, están realizadas en oro de 24 quilates, un detalle que resume el nivel de opulencia con el que fue concebido este yate.

Letras y escudo del Lady Moura hecho con oro de 24 quilates. / J.U

Ese acabado dorado se ha convertido en una de sus señas de identidad y en uno de los detalles más buscados por quienes se acercan al Puerto de Málaga para observarlo de cerca.

Málaga, escala de grandes yates en el Mediterráneo

La llegada del Lady Moura confirma el atractivo que mantiene Málaga para el turismo náutico de alto nivel. Desde la puesta en marcha de la marina de megayates, la capital ha recibido una larga lista de embarcaciones de lujo, con al menos una quincena de grandes yates identificados en los últimos años, entre ellos el Dragonfly del cofundador de Google, el Moonrise del cofundador de WhatsApp, el Yas del príncipe heredero de Dubái, el Radiant, el Mayan Queen, el Aviva o el Kaos.