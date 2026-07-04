La calle La Unión: una vía malagueña con dos realidades diferentes

La calle La Unión da nombre a uno de los vecindarios más emblemáticos de la ciudad. 550 metros de calzada rodeada de bares, fruterías, sastrerías y carpinterías entre otros establecimientos. Un lugar donde se respira, lo que se dice de manera coloquial, como un barrio de toda la vida. Sin embargo, este olor ha ido desapareciendo con el paso del tiempo. Los locales tradicionales poco a poco cierran sus persianas que se suplen por apartamentos turísticos.

Origen

Rodeada de huertas y la fábrica de Hilados La Aurora, esta calle recibió su actual nombre “La Unión” en 1887. En sus comienzos, la vía estaba formada por terrizo y se fue adaptando con las décadas hasta resultar en un camino concurrido, donde la vida resultaba tranquila y a su vez, repleta de movimiento local y comercial.

La zona, basada en la humanidad y en la cercanía de los habitantes, se fragmenta en dos partes y de ahí, surge su nombre. Se trata de la conexión de ambos tramos y cuyo límite se encuentra en el puente, por donde originariamente transcurría el ferrocarril.

Los vecinos dividen de manera común la calle en dos zonas bien diferenciadas, la “parte alta” y la “parte baja”. La “parte baja” es la oriental, situada junto a la avenida Ortega y Gasset. Y la “parte alta” es la zona occidental, la más próxima a la estación de autobuses.

Planos antiguos del barrio de La Unión / LA OPINIÓN

Un barrio de “to' la vida"

La “parte baja” alberga todavía la vecindad y el contacto característico del lugar. En la zona occidental abunda la calma y antiguos vecinos que compran en las tiendas tradicionales. Pero conforme avanza la calle, la atmósfera cambia.

A pesar de que se mantiene en mayor medida la cantidad de establecimientos y comercios locales presentes, otros vecinos aseguran que el ritmo ha cambiado con los años.

Miguel Ángel, un vecino de La Unión por más de 50 años, comenta que “si tú tienes que comprar pescado, la pescadería está cerrada. Si tienes que comprar fruta, está cerrada. Vida, lo que es la vida del barrio no hay ninguna".

“Los bares cierran ya hasta por las tardes”

En la “parte alta”, la calma y los vecinos que conviven cada día desaparecen. La fugacidad y el cierre de los locales se apoderan de la esencia de la zona. “Por las tardes ya no abren algunos bares. Se está perdiendo totalmente todo”, explica Miguel Ángel.

Los locales con las persianas bajadas es una de las imágenes más recurrentes en la zona oriental de la vía. Una actividad comercial que ha disminuido con el paso de los años. “La calle está totalmente muerta. Antes todos los locales estaban abiertos”, recuerda el vecino. Para Miguel Ángel, la pérdida de estos negocios ha reducido la vida de barrio y ha transformado una zona que antaño era uno de los principales focos comerciales del entorno.

Cierre de los locales

La actividad comercial de esta vía ha disminuido con el paso del tiempo. Los propietarios de los establecimientos se jubilan y el traspaso intrafamiliar se ve afectado por la dispersión de las nuevas generaciones, resultando en la venta o alquiler de estos espacios.

Por otro lado, estos negocios dejan de ser rentables. El estilo de vida ha variado y las personas de la zona optan por acudir a la facilidad y rapidez para compras, por ejemplo, en el centro comercial próximo. Mari Carmen, propietaria de una sastrería, comunica que “yo alquilaría mi tienda. Es lo que puedo hacer, ya que es mía.”

La calle La Unión con apartamentos turísticos / Adrián Torres

Apartamentos reacondicionados

La calle La Unión no sea libra de uno de los mayores problemas que se encuentra en la ciudad: los apartamentos turísticos. Los establecimientos tradicionales que han visto crecer al barrio están desapareciendo con el paso del tiempo. Cada vez quedan menos fruterías, bares o sastrerías. Pero esos espacios no han desaparecido, sino que se han transformado en viviendas. “De una panadería que había cola para comprar pan, han hecho dos viviendas. La han derribado para hacer apartamentos turísticos”, comenta Mari Carmen, una vecina que regenta una sastrería en el barrio desde hace 30 años.

Desde abril de 2025, la normativa relacionada con las viviendas turísticas se ha endurecido de forma progresiva en Málaga. De hecho, en el último Pleno extraordinario celebrado en julio de 2026, se aprobaron unas nuevas medidas que impiden que los locales situados en calles principales o con fachada o acceso directo a plazas puedan convertirse en vivienda. Además, los que sí sean susceptibles de cambiar de uso tendrán que respetar nuevas condiciones de habitabilidad relacionadas con aspectos como la superficie mínima, la ventilación o la iluminación natural.