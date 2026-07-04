La ingeniería reivindica en Málaga su papel como motor de la movilidad, la innovación y el desarrollo sostenible

La ingeniería volvió a reivindicar el pasado jueves su papel esencial en la transformación de las ciudades y en la mejora de la calidad de vida de las personas durante la celebración del XIX Día de la Profesión, organizado por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga (COGITIMA). El Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial acogió una gala que reunió a representantes institucionales, empresariales, académicos y colegiales para reconocer la trayectoria de numerosos profesionales y poner en valor una disciplina cada vez más decisiva para afrontar los retos de la movilidad, la sostenibilidad y la innovación.

Bajo el lema "Ingeniería que conecta ciudades, personas y futuro", la edición de este año quiso destacar la importancia de la ingeniería como elemento vertebrador de las infraestructuras modernas y de la transición hacia modelos urbanos más eficientes y sostenibles.

Durante la apertura del acto, el decano de COGITIMA, José Zayas López, puso de relieve la capacidad de adaptación de la profesión en un contexto marcado por la digitalización, la transición energética y los nuevos desafíos tecnológicos. En su intervención destacó que los ingenieros técnicos industriales participan de forma directa en el diseño de infraestructuras inteligentes, en la modernización del tejido productivo y en la implantación de soluciones innovadoras que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar social.

Inauguración institucional

La inauguración institucional contó también con la participación del delegado territorial de la Junta de Andalucía en Málaga de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas, Antonio Jesús García Acedo, quien subrayó la importancia del sector industrial y de los profesionales de la ingeniería para impulsar la competitividad de Andalucía.

El delegado territorial de la Junta de Andalucía en Málaga de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas, Antonio Jesús García Acedo / La Opinión

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el tradicional homenaje a los colegiados que este año cumplen 25 y 50 años de ejercicio profesional. En total, cuarenta ingenieros técnicos industriales recibieron el reconocimiento por sus veinticinco años de trayectoria, mientras que otros quince fueron distinguidos por haber dedicado medio siglo de su vida profesional a la ingeniería.

El reconocimiento simboliza décadas de compromiso, responsabilidad y servicio a una profesión que ha acompañado la evolución tecnológica e industrial de la provincia y del conjunto del país. En representación de los homenajeados por sus cincuenta años de ejercicio intervino Francisco Félix Durán Mozo, quien recordó la evolución experimentada por la profesión durante las últimas décadas y animó a las nuevas generaciones a seguir ejerciendo la ingeniería con vocación, rigor y compromiso.

Entre los homenajeados por medio siglo de profesión recibió también un reconocimiento especial el propio decano del Colegio, José Zayas López, cuya distinción fue entregada por su sobrina y miembro de la Junta de Gobierno, Isabel Velázquez Zayas, en uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia.

Nuevas generaciones

La gala sirvió igualmente para reconocer el talento de quienes representan el futuro de la profesión. El Premio al Mejor Expediente Académico recayó en Manuel Córdoba Ramos, distinguido por sus excelentes resultados durante su formación universitaria. El galardón, patrocinado por la empresa Brace Construcciones, pone en valor el esfuerzo y la excelencia académica como base de una brillante carrera profesional.

Colegiado Honorífico de José María Romero Sánchez, Hermano Mayor de la Cofradía de la Sentencia / La Opinión

El acto contó además con la participación del vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España, Domingo Villero Carro, quien destacó el papel de la organización colegial como garante de la calidad profesional y de la defensa de la ingeniería española ante los nuevos desafíos tecnológicos.

También intervino el presidente de MUPITI, José Carlos Pardo García, quien recordó la importancia de la previsión social y del respaldo institucional que la mutualidad ofrece desde hace décadas a los ingenieros técnicos industriales durante toda su vida profesional.

Otro de los reconocimientos destacados de la tarde fue el nombramiento como Colegiado Honorífico de José María Romero Sánchez, Hermano Mayor de la Cofradía de la Sentencia. El Colegio quiso poner en valor la estrecha relación que ambas instituciones mantienen desde hace años, así como el vínculo familiar del homenajeado con la profesión, ya que su padre formó parte del colectivo de peritos industriales de Málaga.

Péndulo de oro

El momento culminante de la ceremonia llegó con la entrega del XVII Péndulo de Oro, la máxima distinción que concede COGITIMA, y que este año fue otorgada a la Empresa Malagueña de Transportes (EMT Málaga).

El Colegio quiso reconocer la decidida apuesta de la empresa pública por la innovación tecnológica, la modernización del transporte urbano y el impulso de una movilidad cada vez más sostenible, aspectos plenamente alineados con el lema elegido para esta edición.

La semblanza de la entidad fue presentada por Andrés Piedrola Santiago, director de Planificación de la EMT y colegiado de COGITIMA, mientras que la lectura oficial del acuerdo correspondió al secretario del Colegio, Francisco Bravo. El galardón fue recogido por Trinidad Hernández Méndez en representación de la Empresa Malagueña de Transportes.

Durante el acto se destacó la importante transformación experimentada por la EMT en los últimos años mediante la incorporación de vehículos menos contaminantes, la mejora de la eficiencia energética, la digitalización de sus servicios y su apuesta permanente por una movilidad más accesible, inteligente y respetuosa con el medio ambiente.

La diputada delegada de Fomento e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Málaga, Nieves Atencia Fernández, / La Opinión

La ceremonia estuvo acompañada por diversas actuaciones musicales a cargo del guitarrista Pedro Guerra, la cantaora Rocío García y el percusionista Isaac García, quienes aportaron un marcado acento cultural a una jornada que combinó reconocimiento profesional y celebración institucional.

El XIX Día de la Profesión concluyó con la intervención de la diputada delegada de Fomento e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Málaga, Nieves Atencia Fernández, quien puso en valor la estrecha colaboración entre las administraciones públicas y los profesionales de la ingeniería para afrontar los desafíos que plantea el crecimiento de la provincia.

Con esta nueva edición, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga volvió a consolidar una cita que se ha convertido en un referente para el sector. Un encuentro que no solo reconoce trayectorias profesionales de excelencia, sino que reivindica el papel estratégico de la ingeniería como una herramienta imprescindible para construir ciudades más inteligentes, sostenibles, competitivas y preparadas para el futuro.