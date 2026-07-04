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Crónicas de la ciudad

¿Y si Málaga hubiera sido la ciudad natal de Donald Trump?

En el 250 aniversario de los Estados Unidos, nos preguntamos cómo habría sido la existencia de este poliédrico presidente, de haber nacido y vivido en la Ciudad del Paraíso de los Pisos Turísticos

Una ciudad como Málaga habría acogido a Donald Trump como uno más de sus personajes más típicos y salidos de tiesto.

Una ciudad como Málaga habría acogido a Donald Trump como uno más de sus personajes más típicos y salidos de tiesto. / Álex Zea

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

También es casualidad que, para una vez que Estados Unidos celebra el 250 aniversario -tal día como hoy-, al frente se encuentre el presidente que más ha hecho por popularizar en el orbe un concepto tan español como la ‘vergüenza ajena’.

Se trata, claro, de esa ración de vergüenza que nos cae ‘del prójimo’ cuando carece de ella y protagoniza alguna acción sonrojante.

En este sentido, uno de los mayores ‘expendendores’ de vergüenza ajena siempre ha sido nuestro legendario majarón perdío, capaz de hacer enmudecer de incredulidad y rubor a cientos de personas en un radio de acción de un par de kilómetros.

Una vista aérea de Málaga capital

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

No olvidemos que, todo majarón que se precie, debe tener la potencia vocal de Alfredo Kraus, para pregonar, al mayor número de inocentes, sus 'chalauras'.

Sin duda, América es la tierra de las oportunidades, porque incluso alguien como Donald Trump, seriamente tocado por una pedrada del destino, ha llegado a presidente del país. Y dos veces.

Donald Trump, en el despacho oval, redecorado en estridente estilo versallesco.

Donald Trump, en el despacho oval, redecorado en estridente estilo versallesco. / EFE

"Majarón de reconocido prestigio"

De nacer y vivir en Málaga, el magnate de Nueva York solo habría aspirado a ‘majarón de reconocido prestigio’. Así, empezaría a darse a conocer por insultar al árbitro en La Rosaleda, antes del inicio del encuentro. Luego, comenzaría a asentar su fama de sólido perturbado al protagonizar algún cisma follonero en su cofradía, en provecho propio y no del interés general.

Pero no sólo la montaría en el mundo cofrade; en líneas generales, sería un elemento desestabilizador en cualquier otra colectividad de Málaga; pues el majarón necesita imperiosamente a la sociedad para ejecutar sus hazañas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Europa Press

Así que, ahí tendríamos al hipotético malagueño Donald Trump liándola en una peña, una asociación de vecinos o un colegio profesional.

"¿Alguna pregunta más?"

Sin olvidar que sería el clásico que, al término de una larga conferencia y de un agotador turno de preguntas del público; en el momento fatídico en el que el presentador suelta el «¿alguna pregunta más?», con medio público en posición de huida, nuestro Donald malaguita levantaría feliz la mano, para tomar victorioso el micrófono y, en lugar de preguntar, exponer al respetable, en 15 insoportables minutos, sus logros personales.

Salón de actos del Ateneo de Málaga

En el salón de actos del Ateneo de Málaga habrían resonado las preguntas del actual presidente de EEUU. / Ateneo de Málaga

Y no es descartable que alguien como él, con tanto amor por la Casa de la Moneda, disfrutara de un importante manojito de pisos turísticos, todos ellos incumpliendo escrupulosamente la normativa municipal del PGOU.

En suma, se habría integrado en nuestra ciudad a la perfección, como uno de sus personajes más típicos, salidos de tiesto y, ya puestos, ‘aprovechateguis’.

Examen de cultura general para el Trump 'real'

En cuanto al Trump 'real' -nunca mejor dicho-, y siendo hoy 4 de julio, ¿sabrá que sin España su país no habría alcanzado la independencia?, ¿captará algún día la importancia del malagueño Bernardo de Galvez en la Historia de su nación? Ya saben la respuesta.

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La bandera española, por vez primera junto a la estadounidense y la francesa, en la conmemoración de la batalla de Yorktown (Virginia), el 18 de octubre de 2023. / La Opinión

Feliz aniversario para los estadounidenses -y los malagueños, por la parte que nos toca-, y a ver si, más pronto que tarde, otro presidente sopla las velas. Más que nada, por vergüenza ajena.

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