Violencia de género
Málaga implica a los locales de ocio en la prevención de la violencia machista
La Policía Local y el área de Igualdad imparten formación a hosteleros para detectar y actuar ante situaciones de riesgo de violencia machista
Una nueva acción de información y prevención de la violencia machista, financiada con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, busca ampliar en Málaga el número de establecimientos hosteleros y locales de ocio declarados como espacios protectores y sensibilizados capaces de detectar situaciones de riesgo y actuar.
Para ello, se imparte formación precisa a responsables de los locales por parte de la Policía Local y del área municipal de Igualdad sobre el protocolo a seguir en casos de violencia o agresión machista, ha informado este sábado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.
Para favorecer su visualización, se han repartido servilleteros en locales del barrio del Soho con el lema de la campaña, 'Málaga, libre de violencias machistas', y la web municipal https://noesnoigualdad.eu/, en la que están disponibles tanto las campañas de prevención que se llevan a cabo como todos los recursos que las mujeres tienen a su disposición.
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