Una mujer de 49 años resulta herida grave con quemaduras en el incendio de un ático en Torremolinos

Una mujer de 49 años ha resultado herida grave con quemaduras tras declararse un incendio este viernes en un ático de Torremolinos. La víctima tuvo que ser rescatada por los Bomberos del interior de la vivienda y posteriormente trasladada al Hospital Carlos Haya de Málaga.

El suceso se produjo sobre las 20.20 horas en un inmueble situado en la calle Loma de los Riscos, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Llamadas de socorro alertando de un incendio

El aviso llegó a la sala coordinadora del 112 a través de varias llamadas de socorro que alertaban del incendio en la vivienda. Tras recibir la información, Emergencias activó de inmediato a los Bomberos del Consorcio, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

También fueron movilizadas dos UVI móviles y un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, conocido como DCCU, para atender la emergencia sanitaria.

Los Bomberos lograron rescatar a la mujer del interior del ático afectado por las llamas. Según la información facilitada por el 112, la vivienda resultó completamente afectada por el incendio.

Quemaduras graves

La mujer, que presentaba quemaduras graves, fue atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar y evacuada al Hospital Carlos Haya de Málaga.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el origen del incendio ni sobre las circunstancias en las que se produjo el fuego.

Segundo incendio en menos de 24 en una vivienda en la provincia de Málaga

Recordar que este suceso se produce después de otro incendio registrado durante la mañana de este viernes en Málaga capital. En torno a las 9.30 horas, los bomberos han intervenido en una vivienda de la calle Martínez Maldonado, junto a la Hermandad de Zamarrilla, después de que el humo que salía por las ventanas del salón y de una habitación alertara a vecinos y viandantes.

El fuego se habría originado por un fallo en el cargador de un dispositivo electrónico en el interior del domicilio. El incendio no ha provocado daños de consideración y no fue necesario evacuar el edificio.