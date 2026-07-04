El PSOE critica que el Ayuntamiento de Málaga convierta el paseo marítimo de Pedregalejo "en un entorno franquicia"

El grupo municipal del PSOE ha advertido al Ayuntamiento de Málaga de que "está convirtiendo el paseo marítimo de Pedregalejo, en el distrito Este, en un entorno franquicia, acabando con el carácter marengo del barrio". Además, ha exigido al equipo de gobierno una intervención "urgente y mayor agilidad ante el caos generado por las obras".

A través de una nota, desde el PSOE, su portavoz Mariano Ruiz Araujo ha advertido del "profundo malestar vecinal debido a los continuos retrasos, los daños estructurales en las viviendas y la falta de atención" por parte de los responsables municipales, al mismo tiempo que ha criticado "la pérdida de identidad del histórico barrio".

Ruiz Araujo, que ha visitado la zona con las también ediles socialistas Mari Carmen Sánchez y Lorena Doña, ha recogido "muchas críticas y demandas de los vecinos" con el modo en que se llevan a cabo los trabajos. "Las obras del paseo marítimo de Pedregalejo también representan una oportunidad perdida", ha lamentado.

Así, ha incidido en que es "una oportunidad para poner en marcha las ideas y los consejos y sugerencias de los vecinos y comerciantes del entorno, pero también una oportunidad para destacar el carácter marengo y marinero de todo este entorno único". "En su lugar --asevera--, están convirtiendo este paseo marítimo en un paseo franquicia".

Identidad

"Una verdadera pena que el Ayuntamiento tendría que corregir y que sin embargo ha hecho gala. De una ciudad escaparate que no cuida sus símbolos ni su identidad", ha expresado.

Los socialistas han trasladado también declararaciones de vecinos de esa zona, como Juan Manuel Morales, quien ha expresado "la desesperación de los afectados por las molestias constantes" y la "desconexión del concejal del distrito, Carlos Conde, con la realidad de la zona". "El problema que tenemos es muy gordo. Porque está la obra empantanada, no terminan nada, empiezan a un lado, terminan en otro", se ha lamentado este residente en la nota del PSOE.